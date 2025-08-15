Dhi Ribeiro canta em edição do Projeto Cartola no Eixão Norte

Neste domingo (17/8), o Eixão Norte ganha uma nova atração com o som vibrante do samba em mais uma edição do Projeto Cartola. Para quem busca uma imersão na cultura brasileira, especialmente no samba de raiz, o Projeto Cartola é um convite imperdível. A partir das 12h, na altura da 110 Norte, o Regional Choro Livre abre a programação, seguida da voz marcante de Dhi Ribeiro, que promete encantar o público com interpretações intensas do repertório do mestre Cartola.

O Projeto Cartola, idealizado para celebrar a obra e o legado do compositor Angenor de Oliveira, conhecido como Cartola, é uma homenagem à essência do samba e da cultura brasileira. Em sua trajetória, o projeto percorreu espaços ao ar livre como o gramado do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), reunindo famílias e amantes da música em encontros gratuitos que promovem a cultura popular com acesso democrático.

Nascida em Nilópolis (RJ) e criada em Salvador, Dhi Ribeiro carrega na trajetória a influência das tradições afro-brasileiras herdadas do avô, fundador do Afoxé Filhos de Gandhy. Vencedora do prêmio de Cantora Revelação no Carnaval de Salvador em 1993, fixou-se em Brasília, consolidando-se como uma das grandes intérpretes do samba, com turnês internacionais, parcerias com nomes consagrados e projetos autorais de destaque.

Dhi Ribeiro vê no Projeto Cartola uma ponte essencial para manter viva a trajetória e a obra de Cartola, compositor que traduziu em suas músicas a alma do samba carioca e a poesia da vida cotidiana. "O projeto é uma forma de manter vivo um legado tão importante deixado por Cartola, que influenciou gerações com suas composições cheias de sentimento e lirismo. Em especial para o público mais jovem, que, muitas vezes, não tem oportunidade de ouvir músicas deste tão nobre baluarte de nossa história musical, eventos gratuitos, em espaços democráticos que promovam essa conexão são de grande valia. Fico feliz de poder ser essa ponte", afirma.

Para Dhi, o samba representa muito mais que um gênero musical: "O samba é resistência da cultura africana. Surgiu nos morros, nos fundos de quintais. É bonito ver que hoje em dia é parte do cotidiano dos brasileiros, patrimônio nacional. Além disso, vejo uma grande evolução com a participação cada vez mais forte de mulheres intérpretes e instrumentistas nas rodas de samba. Quando comecei, havia muita resistência. É mais uma vitória."

No show deste domingo, a cantora promete transportar o público para o universo poético e sensível de Cartola, interpretando sucessos conhecidos e também canções menos exploradas, com arranjos que valorizam a riqueza da obra do compositor. "Cartola é e sempre será um ícone do samba. Sua genialidade em traduzir poesia em música mexe comigo, e espero poder levar esse sentimento na voz e honrar o tão espetacular baluarte do samba nesta apresentação", ressalta Dhi.

O evento é gratuito, aberto a todas as idades, e pensado para ser um espaço de convivência familiar, com opções gastronômicas e de lazer. Essa penúltima apresentação do Projeto Cartola, que será encerrado no dia 31 de agosto com a participação da cantora Teresa Lopes.

