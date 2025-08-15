Intercâmbio culinário: conheça as casas que se dedicam à culinária chinesa

Em 15 de agosto de 1900, o primeiro grupo de chineses desembarcou no Rio de Janeiro e, posteriormente, se estabeleceram em São Paulo. Desde então, a data ficou marcada como Dia da Imigração Chinesa no Brasil, que celebra as relações entre Brasil e China, que vão além da diplomacia. A bagagem cultural chinesa está constantemente presente na vida do brasileiro, seja no esporte, na religião, nas festividades e, claro, na culinária.

A cozinha chinesa é queridinha do público brasiliense. Os clientes encontram refeições bem temperadas e suculentas, com pratos clássicos como bolinhos recheados a vapor, guiozas, frango xadrez, arroz frito, pato a pequim e rolinho primavera. A hora da sobremesa também é cheia de personalidade, com biscoito da sorte, pastel de feijão vermelho e pudim de manga.

Para o sócio proprietário do China Restaurante Jânio Tsui, há diversos motivos para essa popularidade: “Creio que a culinária asiática é bastante aceita pelo público em geral, devido ao sabor e ingredientes compostos com bastante verduras e legumes. Em relação à culinária chinesa, além do sabor, o preço é acessível para comidas exóticas, pela quantidade oferecida, pela rapidez no preparo e por uma comida leve, de fácil digestão”.

Gladys Morales, gerente do Canton, acrescenta: “A culinária chinesa agrada muito ao público brasiliense, com aromas e técnica da cozinha salteados no wok e a mistura dos molhos e arrozes bem temperados, que entrega a variedade que os brasilienses esperam”. Para celebrar a união cultural, o Divirta-se seleciona restaurantes para agradar os fãs da culinária chinesa.

Porções bem servidas

Fundado em 2006, o restaurante Long, na 404 sul, entrega comida chinesa tradicional com bons preços e porções bem servidas. O chef Long acumula 32 anos de experiência na cozinha e fundou o restaurante assim que chegou no Brasil. “Usamos alguns temperos chineses, e o sabor é mais autêntico. O preço e a porção também são um aspecto de atrair clientes. Eles são deliciosos e não são caros”, destaca.

Como sugestão de prato, o chef destaca o frango com legumes (R$ 42,90) e a carne com legumes (R$ 49,90), pratos mais pedidos da casa, servidos com arroz colorido. Os pratos servem duas pessoas. “O restaurante tem pratos tradicionais chineses e pratos chineses melhorados de acordo com o gosto dos brasileiros”, ressalta o chef

Tradição familiar

Em 1978, o restaurante New China surgiu no comando do casal Yang. O restaurante, que se tornou conhecido nos pontos de culinária chinesa na capital, é gerido atualmente por Jackson, filho do casal. A casa busca manter a tradição, preservando os sabores e mantendo o restaurante em família. Desde 1992, o New China está localizado na 114 Sul.

Como destaque da casa, o dono Jackson Yang sugere o macarrão chop suey (R$ 70), conhecido como a versão chinesa do yakissoba. O prato é um dos mais tradicionais da casa e tem opções com carne, frango, camarão, porco e apenas com legumes para os vegetarianos. Para acompanhar, o saquê, quente ou gelado, é uma boa opção, segundo o dono.

Jackson acredita que os brasileiros se dão bem com a comida chinesa por ser uma culinária democrática. “Assim como a culinária brasileira, a chinesa tem pratos com proteínas bovinas, frango, peixe, camarão e lula. São muitas opções e todos sempre acompanhados de verduras”, destaca o dono do New China.

De geração em geração

Conhecido como o primeiro restaurante da capital especializado em culinária chinesa, o China Restaurante foi fundado por Tin Ching Sui em 1973. Atualmente, seu filho Jânio Tsui mantém as receitas e as ideias de tradição do restaurante. “A cultura chinesa tem como base a tradição e isso se reflete fortemente na culinária. Aqui em Brasília é raro encontrar restaurantes que busquem inovar muito na culinária chinesa, porque ela é construída sobre receitas que passam de geração em geração. Grande parte dos restaurantes chineses são abertos por imigrantes chineses e acabam se tornando negócios familiares, onde as raízes são preservadas”, conta Jânio.

O prato mais pedido da casa e muito querido pelos clientes é o frango xadrez com legumes (R$ 73), porção que serve duas pessoas. Para acompanhar, Jânio Tsui sugere chá verde ou de jasmim para harmonizar, como é costume dos chineses. O bule serve duas pessoas e custa R$ 28.

Fusão gastronômica

Comandado pelo chef Marco Espinoza, que domina a cozinha de algumas casas da cidade, o restaurante Cantón traz a culinária chifa para a capital. A cozinha chifa é a fusão entre os sabores chineses e peruanos, combinando técnicas e ingredientes típicos de cada país. O restaurante oferece receitas como ceviches, guiozas, rolinhos primaveras e pratos com curry e frutos do mar.

Um dos favoritos dos clientes, segundo a gerente Gladys Morales, é o Chaufa Pork (R$ 79) , prato com uma panceta crocante de porco,acompanhado de arroz frito feito no panela wok, com toque apimentado de curry. Para harmonizar com o prato, a sugestão é o pisco sour (R$ 39), bebida tradicional do Peru. O drink é feito de pisco, suco de limão, xarope de açúcar e é finalizado com uma espuma feita com clara de ovo e gotas de angostura.



Onde comer?



Cantón Peruvian & Chinese Food

Venâncio Shopping (SCS, quadra 6)

De segunda a quinta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 22h

Sexta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h

Sábado, das 11h30 às 23h

Domingo, das 11h30 às 18h

DF Plaza Shopping

De segunda a quinta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 22h

Sexta, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h

Sábado, das 11h30 às 23h

Domingo, das 11h30 às 22h30

Chen Fu Restaurante

CLS 116, bloco C, loja 23

De segunda a domingo, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30

China Restaurante

CLS 103, bloco D, loja 2

De segunda a sexta, de 11h30 às 15h e das 19h00 às 22h

Sábado e domingo, das 11h30 às 16h e das 19h00 às 22h

New China

CLS 114, bloco A

De segunda a sexta, das 11h30 às 14h45 e das 18h30 às 22h45

Sábado, das 11h30 às 15h45 e das 18h30 às 22h45

Domingo, das 11h30 às 15h45 e das 18h30 às 21h45

Restaurante Long

CLS 404, bloco D, loja 17

Segunda, das 11h às 15h e das 19h às 22h

De terça a sábado, das 11h às 15h e das 19h às 23h

Domingo, das 11h às 15h e das 19h às 22h