Queijo é paixão nacional e ingrediente versátil, consumido do café ao jantar

Paixão nacional, o queijo se faz presente no dia a dia do brasiliense. Seja para uma noite regada a vinho com os amigos, para acompanhar o café da tarde ou para dar o toque final em pratos, como risotos ou lasanhas, o produto derivado do leite é sucesso nos mais diversos paladares.

"No Empório Capital, a gente sempre diz: se o prato não ficou bom, põe queijo que melhora", brinca Lucas Douglas, proprietário do Empório Capital. "O artesanal brasileiro, por exemplo, é tão versátil que vai muito além da clássica harmonização com vinhos. Com café? Combina demais! Queijos mais amanteigados ou com leve acidez, como o frescal ou o meia-cura, criam um contraste delicioso com cafés especiais, realçando o sabor de ambos. Com doces e geleias? Um casamento perfeito! A doçura equilibra o salgado e a acidez dos queijos", cita.

18/07/2025 Bruna Gaston CB/DA Press. Empório Capital Queijos Artesanais (foto: Bruna Gaston CB/DA Press)

Para Lucas, uma boa fabricação de queijo está diretamente ligada a onde ele vem. "Por trás de um bom queijo tem sempre um leite de qualidade — e isso vem diretamente da região onde ele é produzido. A água, o clima, a pastagem, o manejo do gado e o jeito de lidar com os animais influenciam tudo. Como o Brasil é um país tropical e diverso, cada lugar dá origem a queijos únicos, mesmo quando parecem parecidos. É o que chamamos de terroir: o sabor da terra, da cultura e da história em cada pedaço de queijo", explica o proprietário.

Leila Leite, da Confraria Queijos Canastra, destaca também a importância de um bom armazenamento do produto. "É preciso saber armazenar o queijo e manter ele da forma correta, para que chegue no cliente com o sabor original e bem preservado. Temos que controlar a temperatura, a umidade e quanto tempo ele pode ficar fora da geladeira", lista.

Nesta semana, o Divirta-se Mais selecionou lojas do DF que trazem opções de queijo que vão desde os mais acessíveis aos mais sofisticados, seja à base de leite de vaca, seja de cabra ou ovelha. Confira!

Empório dos queijos

Nascido em Piumhi, Minas Gerais, Lucas Douglas saiu de uma das cidades que fazem parte da Serra da Canastra para dar início a uma longa jornada com o queijo artesanal brasileiro. Após trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro, o mineiro desembarcou em Brasília em 2005, "trazendo na bagagem o amor e o conhecimento por esse alimento tão especial". "Em 2017, criamos oficialmente a marca Empório Capital, com um propósito claro: dedicar-se exclusivamente aos queijos artesanais brasileiros, vindos de diversos cantos do país", conta o proprietário da loja localizada no Casa Park.

"Desde então, nosso trabalho é apresentar ao público brasiliense a riqueza e a diversidade dos queijos nacionais, sempre com novidades e descobertas incríveis", acrescenta. Na casa, é possível encontrar, mensalmente, entre 50 e 60 tipos diferentes do alimento derivado do leite. São opções de todas as regiões do Brasil, desde as mais acessíveis (a partir de R$ 20), até as mais raros, com preços entre R$ 300 e R$ 400. "Nossa curadoria inclui queijos com diferentes maturações, texturas e histórias familiares", garante o proprietário.

Para os amantes de vinho, Lucas dá sugestões de harmonizações, como o queijo Estação (R$ 65 — 250g), do sul de Minas, com tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon, Chianti ou Rioja. "Ele é maturado por quatro meses, de massa quebradiça e suculenta, sabor frutado e levemente picante", detalha. Outra indicação é o geada (R$ 73,90 — 280g), de mofo branco e massa cremosa, com vinhos brancos secos de boa acidez, como o Chardonnay ou Sauvignon Blanc.



De todas as famílias

Proprietária da Confraria Queijos Canastra, Leila Leite sempre foi uma grande consumidora de queijos, principalmente os artesanais. "Durante a pandemia, eu comprava grandes quantidades para mim e dividia com meus amigos. Assim, comecei a vender e, quando percebi, já estava comprando uma loja para alugar", lembra.

"Nesse meio-tempo, fiz certificações sobre como cuidar do queijo e entender mais do processo. A partir disso, eu também treino os meus funcionários, para que o nosso trabalho potencialize o sabor dos produtos que vendemos", relata. "Nós recebemos mercadoria toda terça-feira, direto da fazenda. É uma rotatividade muito grande, que garante que o cliente leve o queijo fresquinho para casa", aponta Leila.

A loja trabalha com todas as famílias do queijo, do tradicional aos mais sofisticados. Os mais procurados, segundo a proprietária, são o Canastra meia-cura (R$ 40 — 500g), Canastra premiado

(R$ 70 — 500g), trança (R$ 40 — 500g), brie artesanal com carvão vegetal (R$ 36 — 150g) e azul Pardinho

(R$ 60 — 140g).

Leila ainda oferece sugestões de harmonizações entre os queijos e demais opções que destacam os sabores do alimento, como o brie com espumante Brut e geleia de damasco, o azul Pardinho com vinho branco ou cachaça envelhecida, provolone com cerveja e frutas e meia-cura com café e goiabada cremosa.

Sabor da Canastra

Localizada em Águas Claras, a Rota do Queijo surgiu a partir da paixão do casal Josué e Karoline Bispo pelos sabores diversos do alimento derivado do leite. Foram dois anos de estudo e aprofundamento na área até a inauguração da loja, em 2016, que tem como destaque as opções que vêm da Serra da Canastra, como Minas Padrão, Minas Frescal, Morbier, Gouda, provolones, requeijão, burratas, prato, parmesão e reino. “Sempre estamos recebendo novas opções e modelos diferentes, então os preços costumam sofrer alterações. Mas é possível garantir opções a partir de R$ 39,90”, explica Josué.

Opção saudável

O amor pela natureza do casal Giovana Navarro e Aurelino Sampaio foi a semente que resultou na Cabríssima Queijaria Artesanal. Juntos, eles sonhavam em morar em uma propriedade rural, produzir alimento de qualidade e compartilhá-lo com as pessoas. Há cinco anos, os dois alcançaram o objetivo — moram no Núcleo Rural Lago Oeste, criam cabras e, delas, comercializam queijos para clientes fiéis.

Para seu Aurelino, todas as opções que fazem parte do menu são destaque. Os queijos são batizados em homenagem à capital em que vivem — alguns deles são Brasília, candango e flor do Cerrado, vencedores de prêmios nacionais e internacionais. Outros carros-chefe do cardápio são o alpino, uma receita tradicional, e o flor de figo, queijo sazonal embalado na folha da figueira.

Na loja, é possível desfrutar das tábuas da casa, que variam entre R$ 70 e R$ 169, dependendo do tamanho. Nelas, os queijos são acompanhados por geleias, uvas, pães e castanhas. Também há opção dos combos, entre R$ 115 e R$ 269, que incluem porções de pão de queijo feito com leite de cabra e fatias do bolo da casa.

A Cabríssima ainda oferece uma carta de vinhos selecionada, composta exclusivamente por rótulos nacionais. Entre as opções, o mais popular entre os clientes é o Mulheres Incríveis (R$ 130), que, segundo seu Aurelino, harmoniza perfeitamente com o queijo flor de figo.

Nos fins de semana, o casal realiza turismo rural pela propriedade, com um passeio em que os clientes podem ter contato com os bezerros criados na área e, claro, saborear as delícias produzidas por eles. Dona Giovana e seu Aurelino também destacam que prezam pela sustentabilidade do local, que possui áreas preservadas e reflorestadas, além de placas solares para uso da energia.

Onde comer?

Cabríssima Queijaria Artesanal

Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 0, Lote 8A Fp — Sobradinho

De segunda a sexta, das 9h às 17h

Sábado, das 9h às 15h

Domingo, das 9h às 13h

Confraria Queijos Canastra

CLN 108, bloco B, loja 50

De segunda a sábado, das 9h às 19h

Empório Capital

Casa Park

De segunda a sábado, das 10h às 20h

Domingo, das 12h às 20h

Rota do Queijo DF

QS 01 LED/Intercity Hotéis, loja 11 — Águas Claras

De segunda a sexta, das 7h às 17h30

Sábado, das 7h às 12h