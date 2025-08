Diálogo com Cuba: exposição celebra 10 anos de encontro cubano

Cuba+10 Visitação até 30 de setembro, no Instituto Cervantes ( SEPS Q 707/907), diariamente, das 9h às 17h e das 18h às 20h. Sábado, das 8h às 12h15 - (crédito: Divulgação)

Há exatos 10 anos, um grupo de oito artistas de Brasília desembarcava em Cuba, durante a Bienal de Havana, com uma exposição que reunia nomes significativos da produção brasiliense. Adriana Marques, Clarice Gonçalves, Darlan Rosa, Dulce Schunck, Glenio Lima, Josafá Neves, Tiago Botelho e Tarciso Viriato mostraram pinturas e esculturas que traduziam um pouquinho da cena da capital. Agora, para celebrar o aniversário de uma década do que o curador Romildo Gastão considerou um sucesso, eles se reúnem novamente na exposição Cuba + 10, em cartaz na galeria do Instituto Cervantes.

As mesmas obras mostradas em Cuba, e inéditas no Brasil, fazem parte da exposição, além de peças novas criadas nos últimos anos e representantes da produção atual. "Na época, a exposição repercutiu muito em Havana, realizamos oficinas com crianças em escolas, visitas guiadas e visitamos ateliês de artistas de Cuba. A exposição foi realizada em um museu de santería, foi uma interação muito rica para os artistas de Brasília. E, 10 anos depois, fazemos esse reencontro", explica o curador.

Para Gastão, o mais importante desse conjunto é o fato de todos trabalharem com estilos muito diversos e serem de faixas etárias diferentes, o que permite apresentar várias gerações de artistas da cidade. "É um recorte muito interessante do que é a arte de Brasília", garante, lembrando que o artista cubano Carlos Pimentel também participa da exposição.

Entre as obras, há um painel de Thiago Botelho feito durante a estadia em Havana no qual retrata um pouco da santería cubana e da arquitetura de Havana. Adriana Marques também pinta a arquitetura, mas traz para a tela o povo habanero e Clarice Gonçalves se debruça sobre a maternidade. Tarcisio Viriato apresenta uma grande pintura com a marca característica de seu colorismo, e Darlan Rosa mostra uma escultura realizada há dois anos.

