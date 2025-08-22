Lupe Lupe e Fino Coletivo se apresentam no Infinu neste fim de semana

A programação na infinu é voltada para todos os gostos. Neste sábado (23/8), quem comanda o show é o grupo Fino Coletivo, que se apresenta com o Fino Coletivo Em Brasília: Tour 20 Anos, a partir das 20h, com entrada a partir de R$50. Já no domingo (24/8), quem toma conta da casa é o grupo indie Lupe de Lupe, que faz show partir das 19h, com entrada a partir de R$ 60.

Ao Correio, o baixista Renan destaca que Brasília é uma cidade muito boa de estar e que sempre é muito bom tocar por aqui. "O público também sempre participa em peso, conhece as músicas e é acolhedor. Sempre uma ótima experiência", completa o cantor.

Sobre o repertório, o grupo vem a Brasília com as faixas do álbum Amor, com participações de Estevan Cípri Barbosa, Ricardo de Carli e Felipe Monteiro. "Estamos com um setlist longo, quase duas horas de show. Tem as músicas do álbum novo, além de incorporar um pouco de cada disco da banda ", informa o cantor.

Renan finaliza com a promessa de um show que vai tirar todos do chão: "Podem esperar um show explosivo, como gostamos de fazer uma apresentação longa com momentos intensos e íntimos, um pouco pra cada gosto. Vai ser bom pra caramba, nossa senhora"

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco