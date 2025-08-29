A Banda Mais Bonita da Cidade faz show na Inifnu neste sábado (30/8)

Neste sábado (30/8), às 17h30, Brasília recebe a energia envolvente da Banda Mais Bonita da Cidade. O grupo sobe ao palco da Infinu para apresentar o show do novo disco O Futuro Já Está Acontecendo.
Ao Correio, a vocalista Uyara destaca que o grande trunfo da banda está na intensidade do encontro ao vivo: "O show tem sempre esse lugar muito quente, muito afetivo. Acho que o forte da banda é justamente esse momento, porque é quando acontece o encontro com o público. Podem esperar uma experiência calorosa, catártica e coletiva".
Comemorando 16 anos de trajetória, o grupo preparou um repertório especial que atravessa todas as fases da carreira. Nostalgia e memória se entrelaçam em músicas marcantes, revisitadas no palco com novas leituras. "Temos um público muito nostálgico e queremos contemplar isso. O repertório passa por cada fase da banda, porque ele conta muito da nossa história. Também incluímos versões de músicas que admiramos, como Espera Pra Ver, dos anos 70, que voltou com força nos últimos tempos", indica a cantora.
Brasília tem significado especial para a banda. Desde a primeira apresentação na cidade, em 2011, a conexão com o público se mostrou intensa e afetiva. "Brasília sempre foi muito intensa e calorosa com a gente. Desde o primeiro show, sentimos um público amoroso, solar. Então, nossa expectativa é manter essa temperatura, porque os encontros aqui são sempre muito fortes no sentido do afeto".