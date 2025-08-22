Thiaguinho celebra 10 anos da Tardezinha com show no Mané Garrincha

Neste sábado (23/8), a Arena Mané Garrincha será palco da Tardezinha, projeto de Thiaguinho que comemora 10 anos e já se consolidou como a maior turnê da música brasileira. O show, que começa a partir das 16h, terá como convidado especial o sambista Péricles, que revisitará clássicos de sua trajetória solo.

Lançada em 2015, de forma despretensiosa, a Tardezinha, rapidamente, se tornou um marco na cena do samba e do pagode, reunindo milhares de fãs em todo o Brasil. O projeto se destaca por celebrar a música brasileira com energia positiva e proximidade com o público, oferecendo uma experiência única que mistura sucessos recentes e clássicos que atravessam gerações.

Empolgado com o retorno à cidade, Thiaguinho ressalta a conexão com o público local. “Brasília sempre me recebe de um jeito incrível. Toda vez que termino um show aqui já penso em quando vou voltar. Agora chegou a hora, e esse sábado promete ser inesquecível”, disse.

O repertório vai misturar faixas do álbum Sorte com clássicos que marcaram sua trajetória. “Preparamos um show para não deixar ninguém parado. Quero ver todo mundo cantando aquelas músicas que emocionam, de olhos fechados e mão no coração”, afirmou o artista.

A produção contará com setores variados — do gramado ao camarote Funn —, além de estrutura de praça de alimentação e serviços exclusivos. O projeto mantém ações sociais por meio do Tardezinha Segura, com foco em acessibilidade, sustentabilidade e combate à violência contra a mulher. “Esse encontro vai ser especial demais. É música, é história e é, acima de tudo, uma festa para todos”, completou Thiaguinho.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Tardezinha com Thiaguinho e Péricles

Neste sábado (23/8), a partir das 16h, na Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$80, disponíveis pelo app Bilheteria Digital. Classificação: Livre.



