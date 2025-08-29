Tempo de comida leve e saudável para dar conta da baixa umidade

No Distrito Federal, o fim de agosto é marcado pelas altas temperaturas e, principalmente, pelos baixos índices de umidade relativa do ar, chegando à casa dos 10%. Para além da hidratação constante, medida orientada pela Defesa Civil, também é importante estar atento aos hábitos alimentares — saladas, frutas, sucos naturais e peixes ganham destaque durante o período do ano e ajudam a driblar os sintomas da secura.

"Nos períodos de clima mais seco e quente, os brasilienses costumam priorizar pratos mais leves, frescos e que tragam sensação de bem-estar", afirma Rafael Lago, sócio do restaurante japonês Nazo. "Por isso, peixes frescos, frutas e ingredientes cítricos ganham destaque, aliados a bebidas refrescantes e pouco alcoólicas. Optar por alimentos leves em temperaturas mais altas ajuda na digestão, mantém o corpo hidratado e proporciona mais disposição no dia a dia", explica.

Wesley Moreira, proprietário do Cumbuco Saladeria, aponta preferência por refeições ricas em verduras e ingredientes frescos. "Esses alimentos contribuem para repor vitaminas e minerais essenciais. Escolher por pratos com essas características é importante porque eles evitam a sensação de peso e cansaço provocada por refeições muito calóricas", diz.

Para Davi Neves, do The Plant, oferecer refeições leves vai além de uma tendência. "É uma necessidade para o bem-estar em um clima tão característico como o de Brasília. Por isso, damos preferência a insumos orgânicos de produtores locais e com pouco tempo de transporte, preservando nutrientes e sabores. Assim, conseguimos entregar pratos que não apenas matam a fome, mas também nutrem e cuidam do corpo em cada detalhe", garante o sócio.

A mais pedida

Na época estudante de educação física, Gustavo Gonçalves decidiu largar o curso para se dedicar a outra graduação: gastronomia. "A vida inteira pratiquei esportes e sei da necessidade de uma boa alimentação. Quando começamos, eram escassas as opções de restaurantes que ofereciam alimentação saudável e balanceada", conta Gustavo Gonçalves, proprietário do Maori.

"No nosso restaurante, acreditamos que comer bem é o primeiro passo para viver melhor. Por isso, criamos um espaço dedicado a quem busca mais qualidade de vida por meio da alimentação saudável, natural e equilibrada", explica o chef. "Cada prato é preparado com ingredientes frescos, selecionados e cheios de nutrientes, sempre priorizando alimentos naturais e combinações que nutrem o corpo e a mente", acrescenta.

"Nossa intenção vai além de servir uma refeição: queremos inspirar você a cuidar da sua saúde de forma prazerosa e saborosa", completa. Para o período da seca, a sugestão de Gustavo são as tradicionais saladas (de R$ 36 a R$ 55) — na casa, montadas de acordo com o gosto da clientela.

Para acompanhar, o proprietário indica o suco de açaí, maracujá e gengibre (R$ 19), campeão de vendas no estabelecimento. Outro destaque é a bebida de uva verde e maçã (R$ 19).

Comida saudável

Oferecer uma alimentação saudável e saborosa para todos os públicos — esse é o grande objetivo do The Plant, um dos mais conhecidos restaurantes de comida saudável da cidade. "Trabalhar com esse tipo de alimentação é usar ingredientes de qualidade, passar longe de insumos com componentes químicos artificiais e promover consciência do que está dentro de cada um dos pratos servidos em ambas as casas", declara Davi Neves, um dos sócios da casa.

O restaurante dá preferência a insumos orgânicos e de produtores locais, que resultam em opções com proteínas animais, vegetarianas, veganas e sem glúten, açúcar e lactose. Em meio a um cardápio extenso e variado, a sugestão do sócio é o poke The Plant (R$ 59), com salmão maçaricado, tabule de quinoa (pepino, tomate, cebola roxa, hortelã e coentro), manga, abacate, sour cream, molho teriaki da casa e chips de banana.

"Essa mistura de proteínas, frutas e grãos integrais oferece energia sem pesar, além de trazer hidratação e refrescância em cada garfada", garante. Para acompanhar, o suco de abacaxi, água de coco e gengibre (R$ 18) é a pedida ideal: "Bebidas feitas com frutas frescas como esta cumprem um papel essencial. Além de saborosas, ajudam a repor líquidos e sais minerais perdidos nos dias mais quentes".



Frescor em meio à seca

Há 15 anos, o chef peruano Marco Espinoza centraliza no Taypá as influências que carrega da gastronomia do país em que nasceu. “Trouxemos uma culinária que, naquela época, era pouco conhecida”, aponta o chef. “Nossos pratos com DNA peruano contemporâneo são o ponto forte e diferencial de nossa proposta”, assegura.

No período da seca, a sugestão da casa é o ceviche clássico peruano (R$ 97), um dos pratos mais refrescantes e leves do Taypá, segundo a sócia Ivone Carvalho. “Preparado com peixe branco fresco, leite de tigre, cebola roxa e milho, ele traz acidez equilibrada e muito frescor — ideal para os dias mais quentes de Brasília”, detalha.

Para driblar a secura

Na Cumbuco Saladeria, o objetivo é unir praticidade, sabor e nutrição em um só prato. “Nosso principal diferencial é a qualidade dos nossos produtos e o cuidado com a saúde dos nossos clientes. Utilizamos apenas ingredientes frescos e selecionados, e nossas receitas são elaboradas para garantir uma alimentação equilibrada e saborosa. Além disso, oferecemos a opção de personalizar sua salada e escolher a opção mais adequada para as suas necessidades”, conta Wesley Moreira, responsável pelo restaurante. Para enfrentar o período da seca no Distrito Federal, uma excelente opção é a salada paraíso (R$ 65), que combina alface americana, rúcula, filé mignon em cubinhos, parmesão, pepino, morango, croutons e molho de mostarda e mel. “Essa mistura de folhas, proteína magra e frutas garante frescor, leveza e nutrientes que ajudam tanto na reposição de líquidos quanto no fortalecimento da imunidade, sendo ideal para quem busca manter a saúde em dias de clima seco”, afirma Wesley.