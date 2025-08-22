Palhaçaria e música estão na programação do Clube do Choro neste sábado

O fim de semana no Clube do Choro tem programação para toda a família. No sábado (23/8), as atividades começam às 11h, com o Piquenique Chorão, que conta com a apresentação do Palhaço Chou Chou e seu boneco, Farofa. Ele combina mágica, ventriloquia e palhaçaria para divertir o público. No show, o palhaço convida a plateia a mergulhar no riso, no afeto e na imaginação.

O dia continua com um ensaio aberto da Escola Brasileira de Choro, no Parque da Cidade. O ensaio comemora a tradição do choro em uma apresentação ao ar livre, que mistura música, natureza e comunidade em um só lugar para celebrar a cultura brasileira.

O diretor da Escola Brasileira de Choro, Henrique Neto, reforça o compromisso com a arte e convida o público para o fim de semana cultural. “Oferecer uma programação diversa, gratuita e de qualidade é uma forma de reafirmar nosso compromisso com a arte como espaço de encontro, formação e pertencimento. Esperamos o público de Brasília para mais uma semana vibrante no Complexo do Choro”, diz.

Serviço

Piquenique Chorão com o espetáculo de Chou Chou e Farofa

Neste sábado (23/8), às 11h, no Complexo Cultural do Choro (SDC Bloco G). A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

Ensaio aberto da Escola Brasileira de Choro

Neste sábado (23/8), às 11h, no Parque da Cidade. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco