Julian Marley balança Brasília com show no Conic neste domingo (7/9)

A Nova Babilônia será palco de uma grande celebração do reggae no domingo (7/9). Julian Marley, filho de Bob Marley, se apresenta na cidade. O recém-inaugurado espaço Nova Babilônia, no Conic, estreia com um espetáculo que une música, cultura e espiritualidade rastafári. Os ingressos podem ser comprados a partir de R$100 no site da Shotgun.

Julian mantém vivo o legado de Bob e a chama do reggae. O cantor conquistou o Grammy de Melhor Álbum de Reggae no ano passado com Colors of Royal. O disco que mistura as raízes tradicionais do gênero com elementos contemporâneos, transmite mensagens de amor, consciência social e espiritualidade.

A apresentação será marcada por uma atmosfera festiva e positiva, alinhada à celebração dos 80 anos de nascimento de Bob Marley, comemorados em 2025. No repertório, Julian une clássicos imortalizados pelo pai com músicas próprias, que consolidam sua trajetória no reggae contemporâneo. A ideia é revisitar o passado sem deixar de afirmar sua identidade como cantor, compositor e multi-instrumentista.

Mais do que um show, o evento se anuncia como uma experiência coletiva. O público brasiliense poderá vivenciar o reggae como símbolo de resistência, união e liberdade, em sintonia com o espírito do feriado nacional. O show também marca a inauguração do espaço Nova Babilônia, que pretende se firmar como novo ponto de encontro cultural no centro da cidade.

Muito além da música, show celebra a liberdade, a cultura e a força do reggae. Em sintonia com o feriado da Independência, Julian Marley convida o público a se conectar com a memória e o legado de seu pai, enquanto aprecia a energia positiva do rastafári.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco