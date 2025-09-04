Relembre os namorados famosos de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca, influenciadora digital e empresária brasileira, tem sido constantemente destaque nas redes sociais, não apenas por sua carreira, mas também por sua vida amorosa. Nos últimos dias, rumores sobre um possível romance com o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, voltaram a circular, reacendendo o interesse do público sobre seus relacionamentos passados.
Rumores de affair com Vinícius Júnior
Nesta semana, Virginia foi vista em Madrid, na Espanha, acompanhada de Vinícius Júnior. O jogador estava de folga, já que não foi convocado para a Seleção Brasileira e o Real Madrid não tinha jogos programados. O encontro discretamente registrado gerou especulações sobre um possível romance entre os dois.
Além disso, Vinícius Jr. curtiu fotos de Virginia em Dubai, onde ela estava acompanhada de amigos e familiares. A interação nas redes sociais intensificou os rumores, embora nenhum dos dois tenha confirmado ou negado publicamente qualquer envolvimento romântico.
Ex-namorados de Virginia Fonseca
Ao longo dos anos, Virginia teve relacionamentos que chamaram a atenção do público. Entre seus ex-namorados mais conhecidos estão:
Gustavo Alvarenga
O primeiro relacionamento público de Virginia foi com Gustavo Alvarenga, natural de Governador Valadares (MG). Os dois ficaram juntos durante o ano de 2017.
Apesar do fim do relacionamento, Virginia e Gustavo mantiveram uma relação amigável. Em 2021, durante uma festa do pijama organizada por Virginia, ela apresentou Gustavo ao seu então namorado, Zé Felipe. O encontro foi registrado em fotos e vídeos, mostrando a boa convivência entre todos.
Pedro Rezende (Rezende Evil)
Youtuber e empresário, Rezende namorou com Virginia entre 2018 e 2020. O relacionamento terminou com um acordo judicial que envolveu uma multa de R$ 2 milhões devido ao rompimento de contrato com a agência ADR, da qual ambos faziam parte.
Zé Felipe
Virginia e Zé Felipe iniciaram o relacionamento em 2020. O casal oficializou a união em 2021 e juntos tiveram três filhos: Maria Alice (2021), Maria Flor (2022) e José Leonardo (2024). Em maio de 2025, anunciaram a separação.