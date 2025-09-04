Relembre os namorados famosos de Virginia Fonseca





Virginia Fonseca, influenciadora digital e empresária brasileira, tem sido constantemente destaque nas redes sociais, não apenas por sua carreira, mas também por sua vida amorosa. Nos últimos dias, rumores sobre um possível romance com o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, voltaram a circular, reacendendo o interesse do público sobre seus relacionamentos passados.

Rumores de affair com Vinícius Júnior

Nesta semana, Virginia foi vista em Madrid, na Espanha, acompanhada de Vinícius Júnior. O jogador estava de folga, já que não foi convocado para a Seleção Brasileira e o Real Madrid não tinha jogos programados. O encontro discretamente registrado gerou especulações sobre um possível romance entre os dois.

Além disso, Vinícius Jr. curtiu fotos de Virginia em Dubai, onde ela estava acompanhada de amigos e familiares. A interação nas redes sociais intensificou os rumores, embora nenhum dos dois tenha confirmado ou negado publicamente qualquer envolvimento romântico.

Ex-namorados de Virginia Fonseca

Ao longo dos anos, Virginia teve relacionamentos que chamaram a atenção do público. Entre seus ex-namorados mais conhecidos estão:

Gustavo Alvarenga

O primeiro relacionamento público de Virginia foi com Gustavo Alvarenga, natural de Governador Valadares (MG). Os dois ficaram juntos durante o ano de 2017.

Apesar do fim do relacionamento, Virginia e Gustavo mantiveram uma relação amigável. Em 2021, durante uma festa do pijama organizada por Virginia, ela apresentou Gustavo ao seu então namorado, Zé Felipe. O encontro foi registrado em fotos e vídeos, mostrando a boa convivência entre todos.