Apresentador Raul Gil é internado em São Paulo

O apresentador Raul Gil, 87 anos, foi internado no Hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo, na quarta-feira (3/9). Ao g1, o filho do artista, Raul Jr., informou que o apresentador passou por uma indisposição e foi até o hospital que fica perto da casa dele para fazer alguns exames.

"Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível", disse Raul Jr.

Com uma trajetória que começou em 1960, Raul Gil é um ícone da televisão brasileira. Ele passou por diversas emissoras antes de fixar um programa no SBT. Em dezembro do ano passado, ele foi demitido após 14 anos na emissora.

"Não tenho medo de ficar parado. A minha vida vai continuar (...) A gente está fora, de repente volta. Eu voltei para o SBT três vezes. Para a Record, três vezes. Para a Band, duas vezes. Agora é uma questão de idade", disse Raul Gil ao anunciar a saída do SBT.

O Correio tenta contato com o Hospital Moriah, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

