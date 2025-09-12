Show de ilusão no Ulysses Guimarães

Os ilusionistas Henry & Klauss, considerados os mais importantes da América Latina, retornam a Brasília para apresentar o espetáculo Illusion Show, de hoje a domingo, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A temporada exclusiva reúne números inéditos, tecnologia de ponta e trilha sonora original, prometendo ao público uma experiência imersiva em que a realidade é constantemente desafiada.

Reconhecidos mundialmente e consagrados em diferentes países, Henry & Klauss conquistaram o público brasileiro com uma proposta que vai além dos truques de mágica tradicionais. A dupla aposta em grandes produções, que unem efeitos visuais de última geração e histórias contadas em cena. "O público pode esperar ser surpreendido de verdade. Nós sempre acreditamos que a mágica vai além do número — ela precisa emocionar e ficar na memória de cada um. É muito mais do que assistir a um espetáculo: é viver a magia, até porque acreditamos que o impossível é apenas uma ilusão", afirmam.

Nesta temporada, os artistas apresentam levitação, teletransporte, escapismo e outras ilusões que desafiam a lógica. Tudo é acompanhado por uma trilha 100% autoral, composta especialmente para o show, e que guia a plateia em uma verdadeira imersão sensorial. "A tecnologia é uma grande aliada, mas a essência está na arte de contar histórias. Quando unimos efeitos visuais de ponta a uma trilha sonora 100% autoral, conseguimos transportar o público para outros mundos. É como se cada pessoa na plateia estivesse dentro de um grande sonho, onde o impossível acontece diante dos olhos", destacam.

O retorno a Brasília também tem um peso simbólico para Henry & Klauss, que já se apresentaram em outras ocasiões na cidade. Agora, a capital federal recebe uma temporada especial, marcada por novidades criadas exclusivamente para este público. "Brasília é uma cidade que respira cultura e inovação. Sempre fomos muito bem recepcionados aqui. Para nós, é emocionante viver momentos exclusivos, que só quem estiver aqui poderá presenciar", dizem.

Mais do que um show de ilusionismo, o Illusion Show se consolida como um espetáculo grandioso de entretenimento familiar, capaz de reunir todas as idades em torno da surpresa e do encantamento. Com números inéditos, efeitos visuais de última geração e trilha sonora original.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco