Clube do Choro tem programação para curtir com a família no fim de semana

Maestro Spok e o quarteto formado por Márcio Marinho (cavaquinho de 6 cordas), Victor Angeleas (bandolim de 10 cordas), Larissa Umaytá (pandeiro) e Bruno Rejan (baixo elétrico) se apresentam neste final de semana no Complexo Cultural do Choro. - (crédito: Divulgação)

O Complexo Cultural do Choro apresentará, neste final de semana, diversas atrações musicais. O tributo aos Mestres, o Piquenique Chorão e a Roda de Choro compõem a programação livre para todos os públicos. O Tributo aos Mestres é realizado na sexta-feira e no sábado, às 20h30. As outras apresentações têm início às 11h no sábado.

Durante o Piquenique Chorão, será realizado o espetáculo da Sereia Luzia e Estrela Molhada. A apresentação foi criada pelo artista brasiliense Jun Cascaes, em 2017. O projeto transforma música e dança em uma experiência lúdica e envolvente, a partir dos improvisos e do convite à imaginação coletiva.

Ainda no sábado, os estudantes da Escola Brasileira de Choro se apresentarão no Parque da Cidade, na tradicional Roda de Choro. A apresentação funciona como uma ponte entre os estudantes e o público e celebra a formação musical.

Serviço

Tributo aos Mestres

Face Quarteto e maestro Spok. Nesta sexta-feira e sábado (12 e 13/9), às 20h30, no Espaço Cultural do Choro. Ingressos à venda a partir de R$50,00 na bilheteria Digital. Livre para todos os públicos.

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Neste sábado (13/9), no Espaço Cultural do Choro (Setor de Divulgação Cultural – Eixo Monumental e Parque da Cidade). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.