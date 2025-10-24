Noite de sertanejo raiz traz Lauana Prado para o Arena Mané Garrincha

Neste sábado (25/10), a capital recebe Lauana Prado com o projeto Raiz, show que reúne clássicos da música sertaneja e outras canções da cantora goiana. Para a Arena BRB Mané Garrincha, Lauana traz uma noite recheada de modão para os fãs. Com cerca de quatro horas de show, o repertório passa por todos os álbuns da artista, hits que marcaram a carreira de Lauana e canções do novo álbum Raiz Belo Horizonte.

O projeto surgiu da vontade de resgatar as próprias origens, cantar músicas que moldaram a trajetória e celebrar a essência do sertanejo. “Desde a primeira edição, ele se tornou muito mais do que um show, virou uma experiência completa, uma festa em que a gente mistura tradição e modernidade, sertanejo e outros ritmos da música brasileira, moda, figurino e muita música boa”, comenta a cantora.



Em relação à capital, ela destaca que possui uma ótima relação com Brasília. “Sempre fui muito bem recebida pelo público, que é bem animado, caloroso e canta junto do começo ao fim. A energia da galera é diferente, tem uma força que contagia”, conta. “Poder levar o Raiz para essa cidade que tem tanta história e tanta conexão com a música sertaneja é muito simbólico para mim. Estou empolgada para retribuir todo esse carinho com um show à altura do que o público merece”, afirma Lauana.

Lauana Prado compartilha que está vivendo uma fase muito especial, colhendo o que vem plantado há bastante tempo. “Depois de 18 anos de estrada, ver o Raiz se consolidar como uma das maiores festas do país, receber indicações ao Grammy Latino, emplacar músicas nas paradas e, ao mesmo tempo, poder empreender e abrir caminhos para outros artistas através da LP Music Business, tudo isso é muito gratificante”, reflete. Para o futuro, a cantora comenta que é sempre movida por novos desafios. “Tenho pensado em projetos inéditos, novas colaborações e, claro, sempre dando um jeitinho de estar perto do público que me acompanha, entregando meu melhor em cada projeto e em cada música”, finaliza.



Serviço

Lauana Prado Raiz

Amanhã, às 17h, na Arena BRB Mané Garrincha. Ingressos a partir de R$ 170 (pista meia entrada) + taxa do Sympla. Evento para maiores de 18 anos.