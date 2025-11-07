InícioDivirtaseMais
Celso e Pedro Viáforo fazem show em família no Clube do Choro

A dupla sobe ao palco do Clube do Choro para apresentar o show 'Feliz pra cachorro'

Celso e Pedro Viáfora apresentam número intimista com canções que resultam de parceria e afeto - (crédito: Fotos: Divulgação)
Celso e Pedro Viáfora apresentam número intimista com canções que resultam de parceria e afeto - (crédito: Fotos: Divulgação)

A primeira composição de Pedro Viáfora significou para o pai, Celso Viáfora, a evidência de um destino inescapável: a parceria de vida se estenderia para a música. Nesta sexta-feira (7/11), no Clube do Choro, às 20h30, a dupla apresenta Feliz para cachorro, marco do começo da carreira de Pedro, e outras canções autorais. Ingressos custam R$ 50 (meia).

O diferencial desse show, para Celso Viáfora, é a abertura para improvisos, como se a sala de casa se transportasse para o palco. “Vai ser parecido a quando a gente se senta e mostra uma música para o outro, ou simplesmente cantamos juntos.” Apesar do roteiro, continua Celso, o momento em família garante maior “liberdade”.

Ambos vêm de trabalhos paralelos. Celso participou, no sábado passado, do projeto Botecália, que reuniu compositores de diferentes regiões do país, também no Clube do Choro. Com a banda 5 a seco, em atividade desde 2009, Pedro Viáfora, encerrou turnê no Sesc da Vila Mariana, em São Paulo, há duas semanas.

 *Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

Serviço


Celso e Pedro Viáfora, hoje, no Clube do Choro, às 20h30. Ingressos, disponíveis na Bilheteria Digital, a partir de R$ 50 (meia) mais taxa de R$ 7,50.


 

JP
JP

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 07/11/2025 07:00
