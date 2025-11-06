Millie Bobby Brown fala sobre maternidade e privacidade da filha: 'Ela tem direito de decidir'

Casada desde maio de 2024 com Jake Bongiovi, de 23 anos, ela afirmou que a pequena tem transformado sua rotina e sua forma de enxergar a vida - (crédito: Reprodução / Instagram )

Millie Bobby Brown está vivendo uma nova fase com a maternidade e, segundo ela, o momento é "cheio de alegria e calma". À Vogue britânica, a atriz de 21 anos falou sobre a chegada da filha, adotada neste ano, e destacou que sua prioridade agora é proteger a privacidade da bebê.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Filmes aclamados em festivais internacionais estreiam na Netflix

Casada desde maio de 2024 com Jake Bongiovi, de 23 anos, ela afirmou que a pequena tem transformado sua rotina e sua forma de enxergar a vida. Contudo, não pretende compartilhar detalhes sobre a personalidade da menina ou expô-la ainda tão cedo.

Segundo Millie, a ideia é respeitar a história que a filha ainda construirá. "É importante que ela tenha o direito de decidir como e quando quer ser vista. Não cabe a mim colocá-la no centro das atenções antes que ela tenha idade para entender isso", afirmou. O casal, inclusive, decidiu não divulgar o nome da criança.

A atriz reforçou que, apesar da curiosidade pública, manter esse limite é parte fundamental do papel dela e de Jake como pais. Para Millie, o mundo sempre a viu desde muito jovem, especialmente após o sucesso em Stranger Things, e esse olhar constante é algo que ela deseja evitar para sua filha enquanto puder.

Em casa, a rotina tem sido marcada por afeto e parceria. Millie contou que os cuidados são divididos de forma igual entre ela e o marido, a quem chamou de "pai incrível". "As pequenas coisas ficaram mais preciosas", resumiu.

O desejo do casal é formar uma família grande, algo que, segundo a artista, já era parte de seus planos. Tanto ela quanto Jake cresceram em lares com quatro irmãos e afirmam se enxergar vivendo uma dinâmica parecida no futuro. Ela destacou ainda que não vê diferença afetiva entre filhos biológicos e adotivos.

A adoção da bebê foi divulgada em agosto, quando eles publicaram um comunicado celebrando a novidade. Na época, disseram estar "profundamente felizes" com a chegada da menina e pediram privacidade durante essa nova fase.