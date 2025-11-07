InícioDivirtaseMais
Rodrigo Alarcon celebra 10 anos do início da carreira com show

O cantor e compositor Rodrigo Alarcon comemora os 10 anos de lançamento de 'O lado vazio do sofá' com show no Teatro dos Bancários

Rodrigo Alarcon comemora 10 anos de carreira no Teatro dos Bancários - (crédito: Divulgação)
Rodrigo Alarcon celebra os 10 anos do lançamento de O lado vazio do sofá, vídeo postado nas redes sociais que deu início à carreira do cantor na MPB, com apresentação única hoje, às 20h, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul). Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão disponíveis no site Sympla.

Alarcon descreve O lado vazio do sofá como "um vídeo intimista, somente eu e um violão". A turnê, explica, segue o mesmo formato: "intimista e cheia de emoção, um passeio pelas canções e fases desses 10 anos."

Agora com mais de 10 álbuns e EPs na carreira, Alarcon diz que reunir todos estes anos em um só show "não é um processo fácil". "Cada fase tem discos e EPs que eu sei que os fãs têm muito carinho e gostariam de ouvir em versão intimista. Tentei escolher as canções mais importantes de cada fase e surpreender com algumas que não tocava em turnês passadas há muito tempo", explica o cantor.

O público poderá aproveitar músicas como O lado vazio do sofáApesar de querer, Corte de Papel e Sinusite; assim como canções dos EPs Parte, primeiro de Alarcon, Taquetá Vol. 1 e Rivo III e a fé. O principal objetivo da apresentação é agradecer o apoio durante a trajetória musical de Alarcon. "É um show de celebração, então gostaria de transmitir toda a gratidão que tenho ao meu público, que me acompanha e acredita no meu trabalho durante essa década", finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

 

Por Júlia Costa
postado em 07/11/2025 07:00
