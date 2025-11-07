Rodrigo Alarcon celebra 10 anos do início da carreira com show

Rodrigo Alarcon celebra os 10 anos do lançamento de O lado vazio do sofá, vídeo postado nas redes sociais que deu início à carreira do cantor na MPB, com apresentação única hoje, às 20h, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul). Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão disponíveis no site Sympla.

Alarcon descreve O lado vazio do sofá como "um vídeo intimista, somente eu e um violão". A turnê, explica, segue o mesmo formato: "intimista e cheia de emoção, um passeio pelas canções e fases desses 10 anos."

Agora com mais de 10 álbuns e EPs na carreira, Alarcon diz que reunir todos estes anos em um só show "não é um processo fácil". "Cada fase tem discos e EPs que eu sei que os fãs têm muito carinho e gostariam de ouvir em versão intimista. Tentei escolher as canções mais importantes de cada fase e surpreender com algumas que não tocava em turnês passadas há muito tempo", explica o cantor.

O público poderá aproveitar músicas como O lado vazio do sofá, Apesar de querer, Corte de Papel e Sinusite; assim como canções dos EPs Parte, primeiro de Alarcon, Taquetá Vol. 1 e Rivo III e a fé. O principal objetivo da apresentação é agradecer o apoio durante a trajetória musical de Alarcon. "É um show de celebração, então gostaria de transmitir toda a gratidão que tenho ao meu público, que me acompanha e acredita no meu trabalho durante essa década", finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel



