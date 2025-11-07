Diversidade de estilos marca dos Bravos Tenores no Centro de Convenções

Espetáculo Bravo Tenores In Concert será realizado pela primeira vez em Brasília - (crédito: Marcelo Vidal)

Com uma setlist que mescla óperas clássicas com trilhas sonoras de musicais da Disney, o Bravo Tenores In Concert desembarca nesta sexta-feira (7/11) na capital para show único no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Às 21h, os tenores Marcello Vannucci, Tenor Leone e CaJunior entram no palco acompanhados de uma orquestra com regência do maestro Renato Misiuk, para uma apresentação que mescla diversas vozes e estilos musicais.

Renato trabalhou como músico na turnê de Os Três Tenores, no início dos anos 2000, e, desde então, sonhava em montar a versão brasileira do espetáculo. “Fui atrás de talentos e realizei meu sonho. A setlist foi baseada no que o público gosta de ouvir: as mais belas canções italianas, trechos conhecidos de ópera, e até mesmo uma música do Ed Sheeran que ficou linda no show”, detalha o maestro.

A apresentação ainda conta com uma homenagem ao cantor Agnaldo Rayol, barítono conhecido pela interpretação das músicas italianas e referência na música, que, através de um vídeo, canta Ave Maria junto com os tenores. “O show tem viajado o Brasil e agora dá um frio na barriga apresentá-lo ao público de Brasília, porque é nossa estreia na capital, mas com certeza vai ser um sucesso, pois é o que tem sido em todos os shows que apresentamos”, finaliza Renato Misiuk.

Serviço

Bravo Tenores In Concert

Nesta sexta-feira (7/11), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: a partir de R$ 90 + taxas do Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel