InícioDivirtaseMais
Música

Banda Top Top Top faz tributo aos Mutantes no Eye Patch Panda

Grupo é formado por Rodrigo Txotxa, Julia Ferrari, Pedro Moris, Gabriel Lourenço e Dado Nunes traz repertório dos Mutantes à casa de show

Banda Top Top em sua antiga formação, 2015 - (crédito: Bolivia e Cátia Rock)
Banda Top Top em sua antiga formação, 2015 - (crédito: Bolivia e Cátia Rock)

Nsta sexta-feira (7/11), às 21h30, o palco do Eye Patch Panda recebe a banda Top Top com um tributo aos Mutantes. O grupo é formado por Rodrigo Txotxa, Julia Ferrari, Pedro Moris, Gabriel Lourenço e Dado Nunes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A banda, criada por Dado Nunes, começou os tributos em 2015. As homenagens foram geradas pelo carinho com as obras dos Mutantes, que marcaram a história da música no Brasil. Agora, quase dez anos depois, o trabalho da banda continua e a Top Top volta aos palcos.

O show abrange um repertório que mescla o primeiro álbum dos Mutantes e o segundo álbum solo de Rita Lee. Misturando energia e liberdade, a apresentação conta com clássicos como Balada do louco e 2001, fazendo o público revisitar memórias nostálgicas do passado.


Serviço

Tributo aos Mutantes

Mesta sexta-feira (7/11), às 21h30, no Eye Patch Panda. Ingressos disponíveis no Sympla. Proibida a entrada de menores de 18 anos.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
Por Madu Suhet
postado em 07/11/2025 07:00
SIGA
x