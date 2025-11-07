Banda Top Top Top faz tributo aos Mutantes no Eye Patch Panda

Nsta sexta-feira (7/11), às 21h30, o palco do Eye Patch Panda recebe a banda Top Top com um tributo aos Mutantes. O grupo é formado por Rodrigo Txotxa, Julia Ferrari, Pedro Moris, Gabriel Lourenço e Dado Nunes.
A banda, criada por Dado Nunes, começou os tributos em 2015. As homenagens foram geradas pelo carinho com as obras dos Mutantes, que marcaram a história da música no Brasil. Agora, quase dez anos depois, o trabalho da banda continua e a Top Top volta aos palcos.
O show abrange um repertório que mescla o primeiro álbum dos Mutantes e o segundo álbum solo de Rita Lee. Misturando energia e liberdade, a apresentação conta com clássicos como Balada do louco e 2001, fazendo o público revisitar memórias nostálgicas do passado.
Serviço
Tributo aos Mutantes
Mesta sexta-feira (7/11), às 21h30, no Eye Patch Panda. Ingressos disponíveis no Sympla. Proibida a entrada de menores de 18 anos.
