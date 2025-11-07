Artista grega explora a percepção em pinturas cheias de simbolismos

Dois anos do trabalho da pintora grega Aliki Paliou, inspirados por jornadas reais e simbólicas da vida da artista, estão reunidos na exposição Uma jornada pela percepção da pintura, aberta para visitação na Galeria Karla Osorio até 30 de janeiro.

As pinturas são inspiradas por lugares visitados por Paliou ou momentos e gestos que moldaram sua forma de ver o mundo. "À primeira vista, as obras podem parecer leves ou agradáveis, mas, se você olhar de forma mais próxima, elas têm um significado mais profundo. Essa é a dualidade que me interessa", explica a pintora.

Em The drone, por exemplo, uma menina na praia olha para um drone que paira acima da areia. "Parece um momento inocente, de curiosidade. Mas o drone carrega dois significados: é um brinquedo e uma arma usada em guerras. Eu quero mostrar como a violência facilmente se torna parte das nossas vidas diárias", explica.

Há também obras inspiradas no Brasil. The traffic light mostra Copacabana e como diferentes ritmos existem no mesmo mundo. Dois turistas caminham na orla, uma mãe protege o bebê do sol enquanto seu parceiro exausto descansa numa cadeira e o farol acima deles tenta ditar o ritmo da situação.

Apesar das diferentes inspirações, o foco da exposição, explica Marina Fokidis, curadora da mostra, é retratar "uma jornada que é literal, porque vem de lugares diferentes, mas também concepcional e simbólico." "Você verá um tipo de paisagem, uma paisagem sinestésica, vamos dizer, de Copacabana, mas não é algo que é reconhecível", resume.

Parte das obras da exposição vem de duas séries de pinturas distintas: Magic Landscapes e Synesthesia. A primeira surge da vontade de Paliou de retratar o mundo natural. "Sinto que, se aprender a ver o mundo natural em sua forma expansiva, vou descobrir a 'mágica' perdida pela humanidade em sua ilusão de poder infinito. Quanto mais imersa nela, mais procuro capturar uma vida que existe além do que posso pintar", conta.

Synesthesia é, diz Paliou, "um passo à frente, mas sempre na mesma direção". Para Fokidis, os trabalhos vêm de uma série diferente, mas, ao mesmo tempo, contínua. "Magic Landscapes são paisagens que vivem, não somente em termos de vida natural, mas também em termos de situação paranatural. Algo que vai além da lei da física. E Synesthesia é essa situação neurológica, em que as pessoas, com certa visão ou cheiro, criam um som, como se sentissem sensações diferentes de uma só vez", finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel