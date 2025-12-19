Let it Beatles faz homenagem aos britânicos com show no Clube do Choro

Nesta sexta-feira (19/12), às 20h30, a banda de cover Let it Beatles leva homenagem aos garotos de Liverpool ao Clube do Choro. A apresentação é dividida em dois blocos. No primeiro, músicas do início da carreira dos Beatles, até o álbum Rubber Soul (1965). O outro atravessa clássicos do final da trajetória do quarteto inglês. Ingressos custam a partir de R$ 50 (meia).

O grupo de cover foi criado há 25 anos e tem, na terceira formação, Denis Oliveira (voz/guitarra), Rodrigo Karashima (guitarra/ voz), Guilherme Souto (bateria/voz), Nando Lima (baixo/voz) e Caio Antunes (teclado). Em 25 anos no circuito musical da cidade, o quinteto circulou por casas como Gate s Pub, Feitiço Mineiro, Velvet Pub, O Rilley e UK Music Hall.

Para o guitarrista Rodrigo Karashima, o que mantém o projeto por mais de duas décadas é “a variedade e qualidade imensa do repertório dos Beatles e a certeza de que sempre haverá público em sintonia”. O segredo de um bom cover, segundo ele, é respeitar arranjos originais e ter “consciência do que é possível ou não reproduzir ao vivo”.

Banda cover Let it Beatles

Nesta sexta-feira (19/12), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada), disponíveis no site Bilheteria Digital.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco