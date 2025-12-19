InícioDivirtaseMais
Let it Beatles faz homenagem aos britânicos com show no Clube do Choro

Grupo de cover foi criado há 25 anos, Let it beatles az apresentação em dois blocos dedicados ao início e ao fim da carreira dos garotos de Liverpool

Conjunto brasiliense tem Denis Oliveira (voz/guitarra), Rodrigo Karashima (guitarra/ voz), Guilherme Souto (bateria/voz), Nando Lima (baixo/voz) e Caio Antunes (teclado) - (crédito: Divulgação)
Nesta sexta-feira (19/12), às 20h30, a banda de cover Let it Beatles leva homenagem aos garotos de Liverpool ao Clube do Choro. A apresentação é dividida em dois blocos. No primeiro, músicas do início da carreira dos Beatles, até o álbum Rubber Soul (1965). O outro atravessa clássicos do final da trajetória do quarteto inglês. Ingressos custam a partir de R$ 50 (meia).

O grupo de cover foi criado há 25 anos e tem, na terceira formação, Denis Oliveira (voz/guitarra), Rodrigo Karashima (guitarra/ voz), Guilherme Souto (bateria/voz), Nando Lima (baixo/voz) e Caio Antunes (teclado). Em 25 anos no circuito musical da cidade, o quinteto circulou por casas como Gate s Pub, Feitiço Mineiro, Velvet Pub, O Rilley e UK Music Hall.

Para o guitarrista Rodrigo Karashima, o que mantém o projeto por mais de duas décadas é “a variedade e qualidade imensa do repertório dos Beatles e a certeza de que sempre haverá público em sintonia”. O segredo de um bom cover, segundo ele, é respeitar arranjos originais e ter “consciência do que é possível ou não reproduzir ao vivo”. 

Serviço

Banda cover Let it Beatles

Nesta sexta-feira (19/12), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$ 50 (meia-entrada), disponíveis no site Bilheteria Digital.

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco

 

JP
JP

João Pedro Alves

Por João Pedro Alves
postado em 19/12/2025 06:00
