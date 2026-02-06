Já é carnaval! Fim de semana tem agenda de blocos para festejar

Principal festa pré-carnaval da cidade, o Suvaco da Asa celebra 20 anos de história neste sábado (7/2). Neste sábado (7/2), o festejo marcado para às 14h na Funarte marca duas décadas de "alegria, diversão, folia e história", de acordo com Pablo Feitosa, presidente do bloco. Além da tradicional Orquestra Popular Marafreboi, animam a celebração DJ Laine D'Olinda, Chico Science e Nação Zumbi Cover, DJ La Ursa, Dhi Ribeiro, Ed Carlos e Corte de Samba de Brasília.

Criado em 2006, o bloco surgiu do saudosismo de um grupo de pernambucanos moradores da capital. "Lá, temos essa tradição de se preparar para o carnaval, e Brasília não tinha esse costume. Por isso, tivemos a ideia de importar esse esquenta carnavalesco", explica Pablo. "Tentamos trazer para Brasília esse viés multicultural que vemos muito na folia de lá", ressalta o presidente da agremiação.

Ano após ano, a festa, inicialmente realizada no Cruzeiro, se multiplicou de tamanho até precisar ser transferida, em 2017, para a Funarte, devido à grande quantidade de foliões. O título da folia, porém, ainda homenageia a área que inicialmente abraçou o bloco — Suvaco da Asa se refere à localização geográfica da região administrativa, a oeste, ou seja, no "sovaco" da Asa Sul.

A expectativa é de que cerca de 30 mil pessoas acompanhem esta edição do bloco. "O público pode esperar aquilo que sempre entregamos: cultura, lazer, diversão, segurança, conforto, brincadeira e muita alegria", garante Pablo.

Folia na capital

"Eu brinco que Brasília recebeu o carnaval não de braços abertos, mas de asas abertas", ri o presidente do Suvaco. "A folia aqui não está apenas no Plano Piloto, e, sim, em todo o Distrito Federal. Isso é muito legal", aponta Pablo, que lembra de como eram os meses de fevereiro no DF há 20 anos.

"Quando eu cheguei aqui, Brasília virava um museu em fevereiro. Todo mundo viajava. Hoje, é outra história", defende. "Agora, temos blocos de todas as formas, para todos os tipos de público. Quem vive no DF sabe o quanto o carnaval é grande e importante para a economia criativa da cidade", declara.

"O carnaval de Brasília cresce junto à cidade a cada ano que passa, de uma forma muito bonita e multicultural, porque temos o país inteiro dentro do DF. Tem o samba, o reggae, o axé e o frevo. Aqui, fazemos toda essa miscigenação, o que deixa a folia ainda mais bonita", finaliza Pablo.

Carnaval dos pequenos

Para as crianças, a folia começa mais cedo, às 10h, com o bloco infantil Suvaquinho da Asa. Apesar de não ter sido contemplado no edital do GDF, o bloquinho dá início às comemorações de 20 anos do Suvaco com atrações artísticas, estrutura e brinquedos gratuitos. Fazem parte da programação atrações locais e de Pernambuco, como DJ Laine D'Olinda, Oficininha Maracatu Vivendo e Batucando, Grupo Percussivo Vivendo e Batucando e Grupo Performático Patubatê (DF).

Para angariar parte dos recursos necessários para a festa, os organizadores abriram uma vaquinha on-line. Os interessados podem contribuir via PIX, suvacodaasa@gmail.com.





