Morre o dublador de Al Pacino, aos 72 anos

Nesta quarta-feira (4/2), a dublagem brasileira perdeu um de seus principais representantes com a morte de Ricardo Schnetzer, voz brasileira de Al Pacino. Dublador, ator e diretor de dublagem, ele tinha 72 anos e era considerado uma referência no setor. A confirmação do falecimento veio por meio de colegas de profissão, entre eles Wirley Contaifer, que prestou homenagem e divulgou a informação nas redes sociais.

Nos últimos anos, Schnetzer enfrentava a esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença degenerativa que afeta progressivamente o sistema nervoso. Diante do avanço do quadro, amigos e admiradores organizaram, no início do ano, uma campanha de arrecadação online para ajudar a custear o tratamento. A meta estabelecida era de R$ 200 mil, e o valor arrecadado havia ultrapassado R$ 118 mil.

Carioca, nascido em 13 de abril de 1953, Ricardo Schnetzer começou a atuar profissionalmente na década de 1970. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como uma das vozes mais reconhecíveis da dublagem nacional, frequentemente associada a grandes astros do cinema internacional. Entre os atores que dublou estão Richard Gere e Nicolas Cage, além de uma extensa galeria de personagens que marcaram gerações, como Benson, de Apenas um Show, Capitão Planeta, Albafica de Peixes, de Cavaleiros do Zodíaco: The Lost Canvas, e Carlos Daniel, da novela A Usurpadora.