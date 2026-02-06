Festival de samba ocupa o Parque da Cidade neste sábado (7/2)

Neste sábado (7/2), o festival Me Leva esquenta o carnaval em Brasília com muito pagode. O evento contará com a presença de Péricles, Belo, Pixote e Jeito Moleque, no estacionamento 2 do Parque da Cidade. O evento está previsto para começar às 18h com a apresentação do grupo Jeito Moleque. A entrada custa a partir de R$100 no site Q2 ingressos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao Correio, Péricles afirma preparar um show com bastante carinho: “Vamos passear pelos meus grandes sucessos ao longo desses 40 anos de carreira e também vamos trazer algumas versões de músicas que gosto de colocar no repertório”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O cantor também celebra a participação dos outros cantores da noite: “Dividir essa noite com Belo e Pixote é uma alegria enorme, são artistas que respeito muito e que fazem parte da minha história e da história do pagode. Tenho certeza de que será uma noite especial, com muita música boa e emoção para o público”.

Péricles também afirma que a capital sempre o recebe bem: “O público brasiliense acompanha de perto minha carreira, consome meus shows, minhas músicas, e isso cria uma relação muito bonita de respeito e carinho. Eu sempre fico feliz em estar de volta para reencontrar esse público que tanto amo e procuro fazer o melhor no palco para retribuir todo esse afeto”.

Serviço

Me Leva Festival

Amanhã, a partir das 18h, no estacionamento 2 do Parque da Cidade. Entrada a partir de R$100, vendidos no Q2 ingressos. Não indicado para menores de 16 anos

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco