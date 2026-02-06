Um encontro com Rita Lee: musical conta a história da roqueira

Escrever a dramaturgia de Rita Lee — Uma autobiografia musical foi uma das coisas mais difíceis que o diretor Marcio Macena fez. Em cartaz no domingo (8/2) no Centro de Convenções Ulysses, o espetáculo que conta a vida da roqueira tem Mel Lisboa como Rita e pedidos da própria cantora incorporados ao roteiro de Guilherme Samora. "Escrever o texto foi uma das coisas mais difíceis que fiz porque quem sou eu para pegar umas frases da Rita e transformar em dramaturgia?", brinca Macena. "Eu me senti muito inseguro, incapaz, porque ela é uma gênia quando escreve."

Esse é o segundo espetáculo do diretor sobre a vida da rainha do rock. Há 12 anos, ele levava ao palco, também com Mel Lisboa, Rita Lee mora ao lado, inspirado em livro de Henrique Bartsch no qual uma suposta vizinha narra histórias da cantora. Agora, Macena levou ao palco uma adaptação da autobiografia de Rita, publicada em 2016. "Acho que a grande diferença para o primeiro espetáculo é que o livro do Henrique é uma ficção biográfica ficcional, uma coisa que ele fez com a Rita e ela deixou ele contar mentiras, ela ajudava a contar mentiras: a história é contada por essa vizinha que nunca existiu, e ela se divertia com isso", avisa Macena. "E esse de agora foi todo em cima da autobiografia, por sugestão da própria Rita."

Aliás, sugestões da roqueira, que morreu em maio de 2023, estão espalhadas por todo o espetáculo. As trocas de perucas de Mel Lisboa ocorrem em cena por pedido de Rita Lee, que achou interessante brincar com a quebra da quarta parede entre palco e público. Rita também pediu que a cena com a música Coisas da vida, presente no primeiro musical, estivesse também neste segundo. "Foi o pedido que mais me emocionou e o mais importante", diz Macena, que também fez questão de incluir no roteiro as músicas mais conhecidas da roqueira. "Quando o público vai ao teatro musical, ele quer reconhecer as músicas, entender aquele ídolo. E Rita fez muitos hits", lembra.









