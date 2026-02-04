Grávida, Lore Improta revela dificuldade para manter massa magra





Vivendo uma fase especial, Lore Improta dividiu com o público, nesta quarta-feira (4/2), uma atualização importante sobre a gravidez. A dançarina revelou que acaba de completar o sexto mês de gestação e aproveitou para mostrar o crescimento da barriga, arrancando elogios dos seguidores. Os registros, publicados em formato de vídeo, reforçam o entusiasmo da artista com a nova etapa da maternidade.

Nas imagens, Lore Improta aparece mantendo a rotina de atividades físicas, com foco em exercícios de força voltados para as pernas e a região pélvica. A prática, comum durante a gravidez acompanhada, contribui para o fortalecimento do corpo e pode auxiliar no momento do parto, além de ajudar no bem-estar diário.

Durante o treino, a dançarina comentou o desafio de conciliar disciplina e as mudanças hormonais. "Bora, galera. Seis meses chegando e bora agachar", disse ela, animada. Em seguida, completou: "Uma luta diária, minha galera! Mas, vamos nessa. Tentar segurar o mínimo de massa no corpo com tanto hormônio e babado".

O bebê será o segundo filho de Lore Improta com o cantor Leo Santana. À espera de um menino, o casal ainda não revelou o nome escolhido, mas segue compartilhando momentos especiais dessa nova gestação.

