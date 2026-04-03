Na cadência bonita do samba com Tia Zélia na tradicinal feijoada

O Samba da Tia Zélia abre a programação de abril da Feijoada com Samba, promovido pelo Clube do Choro, com apresentação amanhã, das 13h às 17h. A feijoada começa a ser servida às 12h. O valor do buffet é de R$ 69 por pessoa, com couvert artístico de R$ 15. Crianças de até 7 anos não pagam buffet; de 8 a 12 anos, é cobrado 50% do valor; e até 12 anos não é cobrado o couvert artístico. As reservas podem ser feitas pelo (61) 99527-4664.

Para a tarde no Clube do Choro, o grupo traz clássicos do samba, como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Clara Nunes. "Músicas muito, muito tradicionais, fazem parte do nosso repertório, clássicos do samba raiz, para fortalecermos o movimento do samba. A gente gosta de dar luz aos clássicos desse estilo que nasceu para resistência", diz Marcelinho Ribeiro, sócio-fundador e produtor do Samba da Tia Zélia. A decisão também contempla as características da plateia: "Como é um lugar muito clássico, muito tradicional, o público espera isso da gente."

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Perto de completar quatro anos de criação, o Samba da Tia Zélia promove, mensalmente, uma roda de samba no Bar e Restaurante Tia Zélia, na Vila Planalto. Com o tempo, o grupo se tornou atração mensal também na Feijoada com Samba. "Para nós, é um lugar estratégico para a valorização da marca do Samba da Tia Zélia. É também afetivo, por considerarmos o Clube do Choro uma referência, um espaço muito tradicional da cidade. Sabemos o quanto eles são rígidos e criteriosos para definirem as atrações que por aí pisam, então a gente fica muito honrado", comemora Ribeiro.

Apesar da marca bem definida do Samba da Tia Zélia, o grupo traz diversas mudanças para o repertório de cada apresentação e aceita pedidos do público da casa. "A gente sempre tenta trazer músicas novas para que as pessoas não pensem 'meu Deus, estou vendo a mesma coisa de novo'", conta o produtor. Marcelinho destaca, também, as músicas autorais do grupo. "Cantar composições próprias é muito importante. A gente tem uma dezena de músicas próprias que a gente faz questão de cantar para que as pessoas aprendam", afirma.

Para o produtor, não há grandes diferenças entre o público das rodas de samba tradicionais do Samba da Tia Zélia e da Feijoada com Samba. "Tem um público cativo ali do Clube do Choro que vai praticamente toda semana para a feijoada e nos abraçou desde o princípio", reflete. "Somos afortunados no sentido de que a gente é sempre muito bem recebido. Acho que isso reflete um pouco da nossa entrega, do trabalho que a gente faz, de acolher, abraçar o público, ouvi-lo. É uma troca muito sensacional, sempre foi e sempre será, eu tenho certeza."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco