Christiane Torloni celebra o aniversário da mãe ‘Bênção’





A atriz Christiane Torloni, aos 69 anos, emocionou seguidores ao compartilhar momentos especiais do aniversário de sua mãe, Monah Delacy. A comemoração, realizada no último dia 22 de março, marcou os 97 anos da veterana, que também construiu uma longa trajetória artística. Nas redes sociais, a artista mostrou registros da celebração, cercada por familiares e amigos próximos.

Na legenda da publicação, Christiane Torloni expressou carinho e gratidão ao falar sobre a mãe. "Uma bênção divina ter minha amada ‘Dona Monazinha’, linda, celebrando seus vitoriosos 97 anos! Amigos queridos, mesa farta, muita saúde e muito amor envolvido. Só gratidão", escreveu. A homenagem destacou não apenas a data especial, mas também a importância da matriarca na vida da família.

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Monah Delacy é reconhecida por sua contribuição ao teatro, cinema e televisão no Brasil, com uma carreira que atravessa décadas. Um de seus trabalhos mais lembrados na TV foi a participação na novela Fina Estampa, exibida em 2011, onde interpretou a mãe da vilã Tereza Cristina, personagem vivida pela própria filha, Christiane Torloni.

Carreira e legado na televisão

A celebração dos 97 anos reforça o legado de Monah Delacy como uma das artistas que marcaram gerações. Ao longo de sua trajetória, ela acumulou papéis importantes e construiu uma história sólida nas artes cênicas. O encontro familiar, registrado por Christiane Torloni, simboliza não apenas uma comemoração de aniversário, mas também o reconhecimento de uma vida dedicada à cultura e à arte brasileira, cercada por afeto e admiração.