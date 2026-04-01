Tá namorando? Paolla Oliveira abre o jogo sobre affair





Os rumores sobre um possível envolvimento entre Paolla Oliveira e Fabricio Machado de Lima, conhecido como Mestre Fafá, foram rapidamente esclarecidos nesta quarta-feira (1º/4). Após especulações ganharem força nas redes sociais, a assessoria da atriz se manifestou oficialmente para negar qualquer relacionamento amoroso entre os dois.

Em nota, a equipe de Paolla Oliveira foi direta ao rebater os boatos e reforçou que a relação entre eles é apenas de amizade. "Informamos que a atriz Paolla Oliveira não está ‘engatando um romance’ com Mestre Fafá conforme sugerem matérias e até capa de jornal com base em ‘torcida em redes sociais'", destacou o comunicado. O texto ainda criticou a origem das especulações: "‘Força em redes sociais’ não é apuração ou faz parte de um jornalismo sério que checa informações e não distorce fatos".

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O próprio Mestre Fafá também reagiu com bom humor à situação e ironizou os comentários que circularam na internet. "E aí, galera… Já acabou essa fanfic ou vocês ainda vão continuar? Se forem continuar, vão devagar para eu conseguir acompanhar", disse ele. Em tom descontraído, ainda comentou outro boato que surgiu: "Até a data do meu aniversário mudaram para 30 de março, só para encaixar na narrativa. Agora está um monte de gente me mandando feliz aniversário e meu aniversário é só em maio, dia 09/05".

Origem dos boatos e vida pessoal

As especulações começaram após os dois serem vistos juntos em uma roda de samba no centro do Rio de Janeiro, onde uma foto compartilhada nas redes sociais acabou viralizando. Mestre Fafá, ligado à Acadêmicos do Grande Rio, e Paolla Oliveira, que já foi rainha de bateria da escola, mantêm uma relação de longa data no universo do samba. Atualmente solteira desde o fim do relacionamento com Diogo Nogueira, a atriz segue discreta sobre sua vida pessoal, assim como o músico, que também prefere manter sua privacidade.