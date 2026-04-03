Benzadeus está de volta a Brasília com show no domingo (5/4)

Benzadeus é um dos grupos que irá tocar no evento - (crédito: Divulgação)

O grupo Benzadeus se apresenta, neste domingo (5/4), em um show que promete unir celebração, identidade e conexão com o público local. A festa será na Estação Beira Lago, no Setor de Clubes Sul, a partir das 16h.

Ao Correio, o vocalista da banda Magrão afirma que tocar na capital tem um significado especial. "Tocar em Brasília sempre vai ter um peso diferente para a gente. É aqui que tudo começou, onde a gente ralou, sonhou, errou, acertou e construiu nossa identidade. Voltar e tocar em casa é sempre um respiro no coração", afirma. Segundo ele, cada apresentação na cidade carrega um sentimento forte de pertencimento. "É como se a gente cantasse para a nossa família."

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O repertório do show foi pensado como um panorama da trajetória do grupo. No setlist, não devem faltar sucessos como Papel de otário e Assume, além de faixas mais recentes que marcam a nova fase da banda. Entre elas, músicas do DVD Na rota do Benza no Pelô, como Modo ioiô e Engajamento, além de um spoiler de Erro calculado, que reforça a maturidade artística do grupo.

"A gente pensou no repertório como um retrato da nossa trajetória. É um show tanto para quem acompanha o Benzadeus desde o começo quanto pra quem está chegando agora", explica Magrão.

A expectativa é de uma apresentação intensa, marcada pela proximidade com o público e pela essência do samba raiz. "Podem esperar um show muito verdadeiro, de muita entrega. Em Brasília, a entrega é sempre maior. Vai ser uma apresentação cheia de energia, emoção e com aquele clima de proximidade", destaca o cantor.

Com a proposta de valorizar o "samba e pagode de verdade", o evento aposta em um ambiente inclusivo e descontraído, sem formalidades. Além do Benzadeus, a programação conta com convidados e DJ, que ampliam a experiência musical ao longo da tarde.

*Estagiario sob a supervisão de Severino Francisco