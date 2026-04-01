InícioDiversão e Arte
TV ABERTA

Globo lança Loquinha, novela vertical derivada de Três Graças

Spin-off digital aposta em episódios curtos para conquistar o público nas redes sociais

Globo lança Loquinha, novela vertical derivada de Três Graças - (crédito: Observatorio da TV)
Globo lança Loquinha, novela vertical derivada de Três Graças - (crédito: Observatorio da TV)

A novela vertical Loquinha, focada no casal Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), estreia nas redes sociais da TV Globo em 6 de abril. O spin-off de Três Graças contará com 25 episódios curtos, de aproximadamente três minutos cada, disponibilizados todos de uma vez.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na trama, escrita por Marcia Prates e com direção artística de Luiz Henrique Rios, a policial Lorena verá sua relação com Juquinha ameaçada pela volta de Teca (Ingrid Gaigher), sua ex-namorada, que se une a Lucélia (Daphne Bozaski) para tentar atrapalhar o romance.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O público poderá acompanhar esses desdobramentos diretamente pelo celular, em um formato pensado para o consumo digital.

Saiba Mais

 

 

  • Google Discover Icon
OB
OB

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 01/04/2026 21:17
    SIGA
    x