Globo lança Loquinha, novela vertical derivada de Três Graças - (crédito: Observatorio da TV)

A novela vertical Loquinha, focada no casal Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), estreia nas redes sociais da TV Globo em 6 de abril. O spin-off de Três Graças contará com 25 episódios curtos, de aproximadamente três minutos cada, disponibilizados todos de uma vez.

Na trama, escrita por Marcia Prates e com direção artística de Luiz Henrique Rios, a policial Lorena verá sua relação com Juquinha ameaçada pela volta de Teca (Ingrid Gaigher), sua ex-namorada, que se une a Lucélia (Daphne Bozaski) para tentar atrapalhar o romance.

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O público poderá acompanhar esses desdobramentos diretamente pelo celular, em um formato pensado para o consumo digital.