Balada internacional ocupa a Pedreira Usina Velha em Pirenópolis

O DJ alemão Stephan Bodzin lidera a programação do Experience Festival 2026, que acontece nesta sexta-feira (3/4) e no sábado (4/4) em Pirenópolis. O artista, referência do live techno, subgênero da música eletrônica, faz apresentação única neste sábado na Pedreira Usina Velha.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nomes como Ashibah, Maga, Malive, Zac, Noncitizens, Ramona, Yumi Project e Lefouz, entre outros artistas, completam a programação do festival. Hoje, o festival acontece de 21h às 6h; no sábado, as apresentações vão de 21h às 9h. Os ingressos custam a partir de R$270 e estão à venda no site Meu bilhete.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O festival tem diferentes categorias de acesso, como Front stage, Backstage e Lounges, além de áreas de convivência construídas para receber o público desde a chegada ao evento. O público também poderá aproveitar bares distribuídos pelo espaço e áreas de gastronomia e descanso. Localizado dentro do complexo da Pedreira Usina Velha, no centro histórico de Pirenópolis, o evento utiliza o espaço cercado por formações rochosas e mata nativa como cenografia natural.
Serviço
Experience Festival 2026
Na Pedreira Usina Velha, em Pirenópolis, Goiás. Hoje, de 21h às 6h; e amanhã, de 21h às 9h. Ingressos a partir de R$270, à venda no site Meu bilhete.
*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco