Irmão de Anitta retorna ao Brasil após retenção em aeroporto de Paris

Após perder o passaporte em Paris, Renan Machado ficou detido por dias até conseguir voltar ao Brasil

Renan Machado, irmão da cantora Anitta - (crédito: Reprodução / Instagram )
Após dias de incerteza na França, Renan Machado, de 36 anos, irmão de Anitta, conseguiu retornar ao Brasil na quinta-feira (2/3). O empresário desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, depois de ter sido retido em Paris no fim de março por estar sem o passaporte.

Renan chegou acompanhado da namorada, a influenciadora Hariany Almeida, de 28 anos, que estava com ele na viagem, mas não foi detida. A situação teve início quando Renan perdeu o documento, o que o impediu de embarcar e o deixou sob restrições impostas pelas autoridades no aeroporto francês.

O caso ganhou repercussão após Anitta se pronunciar nas redes sociais, detalhando o ocorrido. Segundo a cantora, o passaporte estava dentro de uma jaqueta furtada durante a passagem pelo raio-X de segurança. Apesar das tentativas de localizar o item com funcionários, setor de achados e perdidos e até a polícia, nenhuma solução foi encontrada.

“Ele pediu ajuda de todo mundo do aeroporto, achados e perdidos, polícia, ninguém achou, nem nas câmeras […] Além de ter sido furtado, ele está preso em Paris, e a polícia não deixa ele sair do aeroporto nem seguir viagem. Ele não tem o que fazer, ninguém encontra uma solução para ele”, disse a artista.

Por Bianca Lucca
postado em 02/04/2026 12:13
