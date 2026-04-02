Irmão de Anitta retorna ao Brasil após retenção em aeroporto de Paris

Após dias de incerteza na França, Renan Machado, de 36 anos, irmão de Anitta, conseguiu retornar ao Brasil na quinta-feira (2/3). O empresário desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, depois de ter sido retido em Paris no fim de março por estar sem o passaporte.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Renan chegou acompanhado da namorada, a influenciadora Hariany Almeida, de 28 anos, que estava com ele na viagem, mas não foi detida. A situação teve início quando Renan perdeu o documento, o que o impediu de embarcar e o deixou sob restrições impostas pelas autoridades no aeroporto francês.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O caso ganhou repercussão após Anitta se pronunciar nas redes sociais, detalhando o ocorrido. Segundo a cantora, o passaporte estava dentro de uma jaqueta furtada durante a passagem pelo raio-X de segurança. Apesar das tentativas de localizar o item com funcionários, setor de achados e perdidos e até a polícia, nenhuma solução foi encontrada.
“Ele pediu ajuda de todo mundo do aeroporto, achados e perdidos, polícia, ninguém achou, nem nas câmeras […] Além de ter sido furtado, ele está preso em Paris, e a polícia não deixa ele sair do aeroporto nem seguir viagem. Ele não tem o que fazer, ninguém encontra uma solução para ele”, disse a artista.
