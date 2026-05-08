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Ópera La Traviata ganha o palco da Escola de Música de Brasília

La Traviata narra a história de Violetta, cortesã parisiense que abandona a vida de luxo ao se apaixonar por Alfredo, evidenciando uma trajetória de amor, renúncia e tragédia

Aida Kellen interpreta Violetta Valéry em La Traviata - (crédito: Divulgação)
Aida Kellen interpreta Violetta Valéry em La Traviata - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (9/5) e no domingo (10/5), o Teatro Levino de Alcântara, na Escola de Música de Brasília, recebe uma montagem da ópera La Traviata, do italiano Giuseppe Verdi. Nesta sexta-feira (8/5), a sessão tem início às 20h; no sábado e domingo, às 19h. Os ingressos custam a partir de R$20 e estão à venda no site Sympla. 

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La Traviata narra a história de Violetta, cortesã parisiense que abandona a vida de luxo ao se apaixonar por Alfredo, evidenciando uma trajetória de amor, renúncia e tragédia. A nova montagem, porém, abandona a estética tradicional do século 19 e apresenta Violetta de forma contemporânea e como símbolo de resistência e força feminina. Aida Kellen e Gabriela Ramos se alternam no papel de Violetta Valéry, enquanto Daniel Menezes e Francisco Bento dividem o papel de Alfredo Germont. 

A escolha de adaptar a ópera se deu pela temática ainda atual da narrativa. “Escolher La Traviata hoje é um ato político. Enquanto educadora e diretora, vejo que a obra de Verdi expõe as feridas de uma sociedade que, embora se diga moderna, ainda tenta domesticar o desejo feminino”, explica Élia Cavalcante, diretora cênica. Para Aida, a importância da montagem está na conexão com o público. “A arte transcende porque oferece significado; é uma perspectiva que a existência cotidiana não alcança, mas promove o transbordar, e o intuito é que as pessoas transbordem”, diz. 

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O processo de montagem buscou enfatizar a capacidade de escolha de Violetta e a trajetória heróica da personagem. “O empoderamento do foco em Violetta em nossa montagem mostra sua força e coragem; ela não é uma vítima das circunstâncias, mas uma mulher que faz escolhas conscientes e heróicas dentro do seu percurso romântico”, resume Élia.


Serviço

La Traviata

Nesta sexta (8/5), às 20h, e sábado e domingo, às 19h, na Escola de Música de Brasília (602 Sul). Ingressos a partir de R$20, à venda no site Sympla.


*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

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Por Júlia Costa
postado em 08/05/2026 06:00
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