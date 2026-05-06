Cantor sertanejo é internado em estado grave na UTI de hospital em Goiânia - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor Ray, conhecido por formar dupla com Renan, foi hospitalizado em estado grave nesta quarta-feira (6), após passar mal um dia antes, na terça-feira (5). Segundo informações da equipe do artista, ele está internado na UTI de uma unidade de saúde em Goiânia, após apresentar febre alta e fortes dores abdominais ainda em sua chácara.

Inicialmente atendido em um posto de saúde em Bela Vista de Goiás, o quadro clínico exigiu transferência imediata para a capital, devido à gravidade. De acordo com a assessoria, o cantor encontra-se entubado e inconsciente, sendo acompanhado de perto pela equipe médica.

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Diante da situação, apresentações que aconteceriam nos dias 7 e 10 de maio foram canceladas. Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a equipe informou que o artista não tem condições de subir ao palco neste momento, priorizando sua recuperação.

A dupla Renan & Ray construiu uma trajetória consolidada no sertanejo romântico, especialmente após se estabelecer em Goiás, onde vive há mais de duas décadas. Entre os sucessos mais conhecidos estão canções como Chorei no Sinal e O Troco, que ajudaram a fortalecer o nome dos artistas no cenário musical.

Em 2022, os cantores já haviam enfrentado um momento delicado após um acidente envolvendo a van da equipe em uma rodovia de Goiás. Agora, fãs e amigos voltam a se mobilizar, enviando mensagens de apoio e torcida pela recuperação do artista, enquanto aguardam novas atualizações sobre seu estado de saúde.