Roupa Nova faz show com clássicos no Centro de Convenções

Com 45 anos de estrada, certas memórias, como a primeira vez em Brasília, perderam-se no meio de tantas apresentações. O que nunca mudou, garantem os integrantes do Roupa Nova, foi com o carinho que a cidade os recebeu. Neste sábado (9/5), às 21h, a banda tem novo encontro com os fãs brasilienses no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. "É uma celebração da vida, do amor e, principalmente, das pessoas que caminham com a gente há tantos anos", antecipa o tecladista Cleberson Horsth. Ingressos custam a partir de R$ 150.

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O show presta homenagem especial às mães, com repertório que passeia por clássicos do conjunto carioca. Dona, Whisky a Go Go, Volta pra Mim e A Viagem são alguns deles. Para Cleberson Horsth, a música romântica é um sentimento. "Enquanto existir amor, em todas as suas formas, ela vai existir também. É esse tipo de música que atravessa o tempo, toca o coração e nunca deixa de fazer sentido", comenta o tecladista.

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Além dele, a banda é composta por Kiko, Nando, Ricardo Feghali, Serginho Herval e Fábio Nestares. Vários fatores explicam a longevidade de mais de quatro décadas de trabalho. "O amor pela música é o nosso alicerce, mas é o respeito que sustenta tudo. Somos, de fato, uma família, com nossas diferenças, desafios e aprendizados. O que nos mantém juntos é esse vínculo verdadeiro, construído com afeto, parceria e muita história compartilhada", explica Horsth.

*Estágiário sob supervisão de Severino Francisco



