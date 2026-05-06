Favela Sounds retorna ao Museu Nacional para edição especial de 10 anos

Criado no Distrito Federal (DF), dez anos atrás, o Favela Sounds reunia o melhor da música periférica do Brasil e do mundo pela primeira vez, na Esplanada dos Ministérios. E para celebrar essa década, nos dias 29 e 30 de maio, a Praça do Museu Nacional da República receberá uma maratona com 20 apresentações musicais. A celebração, porém, começa no dia 27 de maio com uma noite dedicada aos showcases do Favela Talks, com grandes artistas da cidade e do Brasil. A programação segue até o dia 29 com atividades da quinta edição de conferência. As inscrições vão até oito de maio.

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A edição segue o ritmo das anteriores, conferência e festival se somam em uma maratona distribuída por diferentes espaços da cidade, cada um com propostas diferentes, como: atividades formativas, encontros profissionais e apresentações musicais.

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Nos dias 28 e 29, as atividades de mercado seguem no SESILAB, no Ordinário Bar & Música e na Birosca. Compõem essa programação: as Bancas de Ideias do LAB de Mentorias, showcases, debates e as rodadas de negócios, com a presença de artistas e profissionais referenciais do setor. Já nos dias 29 e 30, o festival ocupa o Museu Nacional com o Baile do Favela Sounds, com 20 artistas de diferentes regiões do Brasil e conexões com a África.

Inscrições

De 27 de abril a 8 de maio, a conferência Favela Talks tem inscrições gratuitas abertas para o LAB de Mentorias com Bancas de Ideias e as Rodadas de Negócios e Showcases. Voltado à ideias e negócios criativos periféricos do DF, o LAB de Mentorias seleciona 20 empreendedores de diferentes setores criativos para passar por uma jornada de encontros com grandes referências do mercado criativo valendo prêmios.

Entre 18 e 21 de maio, das 19h às 21h,, o LAB apresenta quatro sessões online de mentoria nas áreas de gestão administrativa, gestão financeira, comunicação/branding e preparação para pitchings. A mentoria proporciona duas Bancas de Ideias, etapa em que os participantes apresentam seus projetos e recebem feedback de importantes profissionais do setor. Os melhores negócios melhor apresentados ganham prêmios de R$1000. Inscrições pelo link

As Rodadas de Negócios selecionam 20 artistas, DJs e bandas de periferias do DF para se reunir com 15 dos maiores nomes da indústria musical brasileira atual em reuniões de até 10 minutos para apresentação de trabalhos. A atividade acontece dia 28 de maio, com oficina preparatória para as reuniões realizadas na semana anterior ao evento.

Dos 20 selecionados para as Rodadas, sete serão convidados a se apresentar nos Showcases do Favela Talks. As inscrições podem ser feitas até 8 de maio pelo formulário.

O Favela Sounds 10 anos é apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras e tem apoio do SESI LAB, Museu Nacional da República, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Favela Sounds 10 anos + Favela Talks

27 a 30 de maio, na Praça do Museu Nacional da República, SESILAB, Ordinário Bar & Música e Birosca (verificar local conforme atividade). Entrada gratuita. Line up e programação completa será divulgada em breve.