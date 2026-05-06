Mile Moreira, irmã de Tia Milena do 'BBB 26', participa de outro reality - (crédito: Observatorio da TV)





Irmã gêmea de Milena Lages, vice-campeã do BBB 26, a influenciadora Mile Moreira foi anunciada como participante do Immigrant Reality, novo programa americano que estreia em 17 de maio. A atração reúne brasileiros que vivem fora do país em provas inspiradas nos desafios da imigração, como negociações salariais, abertura de negócios e processos de regularização.

Mais de 11 mil pessoas se inscreveram para o reality, mas apenas 17 chegaram à fase final e foram escolhidas para o elenco oficial. Mile comemorou a conquista nas redes sociais e pediu apoio do público: "Estaremos no primeiro reality de imigrantes. Conto com a ajuda de vocês para vencermos mais essa".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As gravações acontecem em Orlando, nos Estados Unidos, e o vencedor levará um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 491 mil). A participação de Mile traz ao programa uma ligação direta com o universo do Big Brother Brasil, o que pode ampliar a repercussão da atração entre os brasileiros. Milena já declarou apoio à irmã: "Vai com tudo, irmã!".