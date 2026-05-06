InícioDiversão e Arte
Televisão

Mile Moreira, irmã de Tia Milena do 'BBB 26', participa de outro reality

Influenciadora brasileira integra elenco do Immigrant Reality, que estreia em maio nos Estados Unidos

Mile Moreira, irmã de Tia Milena do 'BBB 26', participa de outro reality - (crédito: Observatorio da TV)
Mile Moreira, irmã de Tia Milena do 'BBB 26', participa de outro reality - (crédito: Observatorio da TV)

Irmã gêmea de Milena Lages, vice-campeã do BBB 26, a influenciadora Mile Moreira foi anunciada como participante do Immigrant Reality, novo programa americano que estreia em 17 de maio. A atração reúne brasileiros que vivem fora do país em provas inspiradas nos desafios da imigração, como negociações salariais, abertura de negócios e processos de regularização.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Mais de 11 mil pessoas se inscreveram para o reality, mas apenas 17 chegaram à fase final e foram escolhidas para o elenco oficial. Mile comemorou a conquista nas redes sociais e pediu apoio do público: "Estaremos no primeiro reality de imigrantes. Conto com a ajuda de vocês para vencermos mais essa".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As gravações acontecem em Orlando, nos Estados Unidos, e o vencedor levará um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 491 mil). A participação de Mile traz ao programa uma ligação direta com o universo do Big Brother Brasil, o que pode ampliar a repercussão da atração entre os brasileiros. Milena já declarou apoio à irmã: "Vai com tudo, irmã!".

  • Google Discover Icon
OB
OB

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 06/05/2026 23:20
    SIGA
    x