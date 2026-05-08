Peça brasiliense explora relação entre amigas em comédia sobre amizade

Entre elas Direção: Marcia Marmori. Com Leo Thilé, Gelly Saigg e Elisange Oliveira. Amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Paulo Autran (St. B Norte CNB 12 Área Especial 02/03, Taguatinga) - (crédito: CaioMarins)

Na cela de uma prisão, três amigas conversam sobre tudo e qualquer coisa. Estão presas porque uma delas quis, depois dos 50, experimentar maconha pela primeira vez. Deu ruim na hora de comprar, mas deu certo o encontro entre amigas. Era nisso que a dramaturga e diretora Marcia Marmori queria focar quando escreveu o texto de Entre elas, em cartaz no Teatro Sesc Paulo Autran de hoje a domingo.

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A peça nasceu da amizade entre as atrizes e professoras aposentadas, mas também de uma vontade de levar ao palco a reprodução do que seriam as conversas entre mulheres. “A gente estava querendo um texto que falasse sobre mulheres, mas que fosse leve e divertido”, explica Márcia. “Comecei a me inspirar nas mulheres com as quais convivia. Eu percebi que participava de um grupo de percussão só de mulheres, de grupo de canoagem só de mulheres. E comecei a prestar atenção no que rolava entre as mulheres quando estavam só entre elas, sem homens, sem crianças. E comecei a colocar no papel.”

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Temas como menopausa, sexualidade, envelhecimento, mas também juventude, e maternidade pautam as conversas das personagens, que também trazem para a cena reflexões sobre relacionamentos violentos e abusivos.

Serviço

Entre elas

Direção: Marcia Marmori. Com Leo Thilé, Gelly Saigg e Elisange Oliveira. Amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro Paulo Autran (St. B Norte CNB 12 Área Especial 02/03, Taguatinga)



