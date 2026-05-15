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MÚSICA

Argentinos do God Save The Queen celebram 40 anos de Queen

Banda argentina God Save The Queen faz tributo ao grupo britânico no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Pablo Padín lidera grupo God Save The Queen - (crédito: Divulgação)
Pablo Padín lidera grupo God Save The Queen - (crédito: Divulgação)

Brasília foi escolhida pelo grupo argentino God Save The Queen, tributo à banda britânica Queen, para estrear a South American Tour 2026 no Brasil. A apresentação única será nesta sexta-feira (15/5), às 21h, no Ulysses Centro de Convenções. Os ingressos custam a partir de R$ 90 e estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

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Neste ano, o grupo celebra o 40º aniversário do concerto de 1986 do Queen no estádio de Wembley, em Londres, e a Magic Tour, última turnê da banda com Freddie Mercury. O setlist é uma reprodução do original, com os clássicos Bohemian rhapsody, We will rock you, Radio ga ga e Under pressure. "Também vamos apresentar uma sessão especial, em formato diferente, durante o show, como o Queen fazia durante a Magic Tour em 1986", avisa Pablo Padín, líder do God Save The Queen. 

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Os figurinos usados pelo grupo são réplicas exatas dos usados originalmente pelo Queen. "Nós prestamos muita atenção em cada pequeno detalhe, para que tudo contribua para a experiência do público", diz o vocalista. 

No começo de cada ano, a banda ensaia na cidade de Rosário, na Argentina, preparando o repertório e estudando os detalhes musicais das canções do Queen. "Então, antes de cada show, entramos nos nossos personagens e 'viramos' o Queen durante as duas de show", explica. "De alguma forma, isso nos ajuda a criar a ilusão que permite que o público sinta como se estivesse viajando 40 anos no tempo e vivenciando a energia de Freddie Mercury e do Queen ao vivo nos anos 1980."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

 

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Por Júlia Costa
postado em 15/05/2026 06:00
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