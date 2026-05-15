Argentinos do God Save The Queen celebram 40 anos de Queen

Brasília foi escolhida pelo grupo argentino God Save The Queen, tributo à banda britânica Queen, para estrear a South American Tour 2026 no Brasil. A apresentação única será nesta sexta-feira (15/5), às 21h, no Ulysses Centro de Convenções. Os ingressos custam a partir de R$ 90 e estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

Neste ano, o grupo celebra o 40º aniversário do concerto de 1986 do Queen no estádio de Wembley, em Londres, e a Magic Tour, última turnê da banda com Freddie Mercury. O setlist é uma reprodução do original, com os clássicos Bohemian rhapsody, We will rock you, Radio ga ga e Under pressure. "Também vamos apresentar uma sessão especial, em formato diferente, durante o show, como o Queen fazia durante a Magic Tour em 1986", avisa Pablo Padín, líder do God Save The Queen.

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Os figurinos usados pelo grupo são réplicas exatas dos usados originalmente pelo Queen. "Nós prestamos muita atenção em cada pequeno detalhe, para que tudo contribua para a experiência do público", diz o vocalista.

No começo de cada ano, a banda ensaia na cidade de Rosário, na Argentina, preparando o repertório e estudando os detalhes musicais das canções do Queen. "Então, antes de cada show, entramos nos nossos personagens e 'viramos' o Queen durante as duas de show", explica. "De alguma forma, isso nos ajuda a criar a ilusão que permite que o público sinta como se estivesse viajando 40 anos no tempo e vivenciando a energia de Freddie Mercury e do Queen ao vivo nos anos 1980."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco