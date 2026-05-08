Mesa posta, amor servido: um roteiro para o dia das mães

Há quem diga que o Dia das Mães é o feriado mais importante do ano. Desde 1932, o brasileiro se mobiliza todo primeiro domingo de maio para celebrar o papel central das matriarcas na vida familiar. Se reunir ao redor de uma mesa farta é uma das principais tradições da data comemorativa e, na capital, restaurantes voltados para os mais diferentes tipos de gastronomia preparam cardápios especiais para receber famílias brasilienses.

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Nas casas comandadas pela chef Lily Araújo, os menus de três etapas são a sugestão para o Dia das Mães. “A ideia é que mães, filhos, netos, todo mundo compartilhe e possa provar um pouquinho de cada prato”, explica a cozinheira à frente do Marie Cuisine. “A gente busca combinar esse momento especial com nossas especialidades e com o que os clientes gostam”, acrescenta.

No Bla’s Cozinha Criativa, a ideia também é compartilhar sabores. “Pensamos em algo bem diverso, justamente para agradar diferentes paladares”, adianta o chef Gabriel Bla’s. “O processo de criação de menus para datas especiais, como o Dia das Mães, começa sempre pensando nas pessoas — principalmente no público brasileiro e no que traz aquela sensação de conforto e memória afetiva”, garante o cozinheiro.







Tempero de mãe

Neste Dia das Mães, o Marie Cuisine, restaurante que combina receitas das culinárias francesa e italiana, oferece ao público um menu de três etapas, servidos de hoje até domingo, em comemoração da data especial. A casa, inspirada nos charmosos bistrôs europeus e comandada pelos chefs Lily Araújo e Theo Marques, sugere como entrada o tartar de robalo al limone (R$ 129), enquanto, para o prato principal, a indicação é o magret de pato confitado (R$ 229).

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“É uma receita super famosa nossa, que traz uma combinação com o molho de vinho do Porto bem interessante”, destaca a chef Lily. O prato é acompanhado por figos frescos e legumes salteados. A sobremesa escolhida é a Charlotte (R$ 69), entremet de framboesa acompanhada por gelato de iogurte sem açúcar e finalizada com morangos fatiados.

Para além do Marie, os demais restaurantes comandados por Lily e Theo também oferecem, durante o fim de semana, menus especiais de Dia das Mães. No Cozze Mediterrâneo, inspirado nas belezas da Costa Amalfitana, as opções são de entrada e prato principal são o arancino de mussarela ao molho picante (R$ 89) e o polvo na brasa com atum selado ao molho teriyaki, acompanhado por salada verde e tomate confit (R$ 198).

Para finalizar, a casa também serve um entremet, desta vez de chocolate com café, sem açúcar e sem glúten (R$ 52). “Aproveitamos todo esse movimento dos pratos mais saudáveis e criamos uma sobremesa super leve e refrescante, neste início de seca de Brasília”, explica Lily.

Localizado no Brasília Shopping, o Nonno Cantinetta tem como sugestões a bruschetta de cogumelos (R$ 52) e a costela suína à milanesa servida com gnocchi de banana da terra (R$ 93). Nos restaurantes Papà Cucina e Babbo Osteria, que têm como especialidade as massas, as indicações são a salada de avocado com presunto Parma, tomate, ricota fresca e molho pesto (R$ 52) e o tortelli di zucca com cubos de ancho ao molho de vinho e chips de abóbora (R$ 98). A sobremesa de entremet de chocolate com café finaliza o menu das três casas.



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Memória afetiva

“Com certeza, minha mãe teve uma influência muito forte na minha formação como cozinheiro”, declara o chef Gabriel Bla’s, responsável pelo Bla’s Cozinha Criativa. Os primeiros contatos com a cozinha, conta o cozinheiro, vieram justamente dentro de casa, observando e participando dos preparos do dia a dia. “Tanto ela quanto a minha avó foram essenciais para despertar essa veia gastronômica em mim, não só pelo que cozinhavam, mas pelo carinho envolvido em cada prato”, garante.

Tal inspiração, segundo ele, continua presente até hoje no trabalho como chef — por isso, o Bla’s apresenta, neste Dia das Mães, o prato amor à mesa (R$ 299,90) como sugestão para compartilhar com a família. A receita serve de quatro a cinco pessoas e reúne três bifes ancho, duas coxas e sobrecoxas de frango desossadas, duas linguiças assadas e baião de dois cremoso, acompanhado por farofa e vinagrete.

“O amor à mesa nasceu com essa ideia de reunir mesmo, de ter comida farta, bem feita e que agrade diferentes gostos. É aquele tipo de prato que faz sentido para dividir e aproveitar sem pressa, ainda mais em uma data como o Dia das Mães”, explica o chef.

Outro destaque da data comemorativa é o mousse da vovó (R$ 27,90), sobremesa em homenagem à Dona Ismênia que combina chocolate artesanal e ganache. “É um doce que carrega essa memória afetiva e representa muito bem a origem da minha paixão pela cozinha”, afirma Gabriel.

Almoço em família

Para Wesley Moreira, proprietário do Don Romano, a cozinha nasceu como um idioma falado pelas matriarcas da família. “No meu caso, minha mãe foi a primeira e mais importante mestre. A formação de um cozinheiro raramente começa em uma escola técnica — ela começa na ponta dos pés, tentando enxergar o que acontece em cima do fogão e ouvindo “se você se queimar vai tomar um coro”, que traz aquele cheirinho delicioso de comida do dia a dia”, brinca.

No restaurante comandado por Wesley, a aposta deste ano para o Dia das Mães é o A novidade é um polpettone artesanal (R$196), também pensado para compartilhar e que serve de duas a três pessoas. O prato é elaborado com carne selecionada e recheado com queijo, acompanhado por fettuccine fresco na manteiga. Segundo ele, a massa é o que equilibra perfeitamente a intensidade da proteína e completa o prato com elegância.

A proposta, segundo o restaurateur, foi criar uma refeição que vá além do sabor.“Nós pensamos o polpettone justamente para trazer aquela sensação de almoço em família, que combina perfeitamente com o Dia das Mães. É uma receita clássica italiana, preparada com carne selecionada, muito bem temperada, moldada à mão e recheada com queijo que derrete suavemente a cada corte. Depois, finalizamos com um molho de tomate encorpado, feito lentamente para realçar os sabores e trazer aquele toque caseiro que a gente valoriza tanto”, descreve.

Domingo a beria lago

Aos que desejam aproveitar o Dia das Mães à beira-lago, restaurantes do Pontão do Lago também se preparam para receber o público brasiliense neste fim de semana. No Gran Bier, a sugestão para a data comemorativa é o camarão com curry, abacaxi e raspas de coco seco (R$ 218 — duas pessoas). O prato é servido com arroz branco.

Para os fãs de comida japonesa, o Soho criou um combinado com 32 peças de uramakis, hossomakis, niguiris, baterás e sashimis variados. A opção sai por R$269 e as mães ainda ganham, como cortesia da casa, uma nuvem de morango de sobremesa.

O Surf Bar Mormaii, por sua vez, oferece um bufê completo e variado com estação de sushi, moqueca de peixe com camarões, saladas frescas, opções quentes e acompanhamentos especiais, a partir de R$ 99 por pessoa. As homenageadas do dia também ganham uma sobremesa especial como cortesia.

Data especial

No Cantucci, pratos exclusivos e especiais para a data serão servidos pelo chef Rodrigo Melo neste domingo. Disponível no almoço e jantar, o destaque vai para a girella dela mamma (R$ 89), girella rosada com camarões, cream cheese, alho-poró e cebolinha ao molho bisque.

Outra opção é o filetto al burro (R$ 99), filé mignon flambado e grelhado na manteiga de ervas com tomate seco, acompanhado por gnocchi al funghi cremoso. Por fim, o chef sugere a sobremesa semifreddo (R$ 39), estilo italiano de sorvetes mesclados na casa nos sabores chocolate, pistache e frutas vermelhas.

Clientes que realizarem reserva até hoje concorrem a um presente especial com cesta de café da manhã, almoço no Cantucci e jantar na Grano e Oliva.