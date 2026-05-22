Brega & Rosas faz show e grava primeiro DVD na Infinu neste sábado (23/5)

A banda Brega & Rosas grava, neste sábado (23/5), na Infinu, o primeiro DVD, em show que promete reunir clássicos de diferentes gêneros em versões irreverentes e dançantes. Conhecido por misturar artistas, como Reginaldo Rossi, Beatles, The Cure e Sidney Magal no mesmo repertório, o show representa a consolidação de 17 anos de história. A proposta da apresentação é transformar a gravação em uma experiência coletiva, marcada pela interação e pela diversidade musical.

Criada pelos amigos Igor Silveira e Mateus Baeta, a Brega & Rosas nasceu da vontade de unir o brega à pegada do rock, inspirada em apresentações da banda Del Rey. Desde então, o grupo construiu uma identidade marcada pela mistura de referências musicais e pela valorização da diversidade cultural de Brasília. "A proposta da Brega & Rosas é explicitar essa mistura de culturas pela música", afirma João Paulo Gravina, baterista do grupo, ao destacar que a banda reflete o perfil plural do DF, onde diferentes influências convivem e se encontram.

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A gravação do DVD marca um momento simbólico na trajetória do grupo, que busca eternizar não apenas os arranjos inusitados, mas também a energia do público durante o espetáculo. "O objetivo da gravação é registrar não só os nossas recriações musicais, mas a forma como o público sente as canções e responde a elas", destaca o baterista. A expectativa do grupo é de uma noite intensa, com convidados especiais, muita interação e um convite aberto para que o público "solte a franga sem vergonha de ser feliz" ao som de hits que atravessam gerações e estilos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco