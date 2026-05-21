Espetáculo resgata a história de mulheres na construção de Brasília

O coletivo Entrevazios apresenta o espetáculo Carrego o que posso, faço quintal onde dá. Parte do projeto Quintal de Memórias, a apresentação conta a história de mulheres que viveram em Brasília durante a construção. Com entrada gratuita, as sessões ocorrem nesta quarta-feira (27/5), às 14h30, na Associação dos Idosos de Taguatinga, e no dia 10 de junho, às 9h, no Complexo Cultural de Planaltina. “Esperamos despertar a percepção de quantas histórias cabem em um território e como ele se constrói a partir das narrativas cotidianas e de sua relevância”, comenta Luênia Guedes, coordenadora pedagógica do projeto.

Além do espetáculo, o projeto Quintal de Memórias promove encontros formativos para grupos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e associações que atendem pessoas idosas. Com rodas de escuta, a iniciativa Barraca de Memórias foi criada para ouvir a história de Brasília sob a perspectiva das mulheres. “Quintal de Memórias é, antes de tudo, um gesto de valorização, que visa ampliar o acesso às histórias dessas mulheres, às memórias locais e às trajetórias que, por décadas, sustentaram a cultura e a vida na capital”, explica a coordenadora.

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Para representar um cotidiano que é frequentemente esquecido, o teatro de objetos reúne e conecta diferentes gerações e memórias por meio de itens domésticos. “É muito comum percebermos a recorrência de histórias com alguns objetos da Barraca, como a máquina de costura, a lamparina e a máquina de escrever. A multiplicidade de histórias mostra como um objeto pode ser, ao mesmo tempo, guardião e disparador de memórias”, comenta Luênia.

Segundo Luênia, o objetivo do Quintal de Memórias é contar e dar representatividade à história das mulheres durante a construção da capital. “A escolha também foi motivada pela possibilidade de criar um diálogo intergeracional e uma reflexão sobre identidade e pertencimento, especialmente para o público da Educação de Jovens e Adultos.”

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Desde 2023, a Barraca de Memórias — uma barraca com objetos antigos que funciona como um dispositivo de escuta de histórias — já percorreu nove regiões administrativas do Distrito Federal, e dos relatos coletados surgiram o minidocumentário Barraca de memórias (2023) e o espetáculo Carrego o que posso, faço quintal onde dá (2024-2026). Nesta edição, a temporada da Barraca de memórias será em Taguatinga, de 25 a 29 de maio, e em Planaltina, de 8 a 12 de junho.

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As duas apresentações têm recursos de acessibilidade. A sessão de 27 de maio terá audiodescrição e a de 10 de junho terá audiodescrição e interpretação em Libras. Mais informações podem ser acompanhadas pelo Instagram @entrevazios.





Serviço

Carrego O Que Posso, Faço Quintal Onde Dá

Nesta quarta-feira (27/5), às 14h30, na Associação dos Idosos de Taguatinga (Setor L Norte) e dia 10 de junho, às 9h, no Complexo Cultural de Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso). Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel