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Viviane Mansi dá voz às mulheres catadoras de reciclagem em novo livro

‘Mulheres que reciclam o futuro’ traz 25 relatos de transformação social por meio do trabalho de reciclagem

Livro traz relatos de 25 catadoras de reciclagem de diferentes estados brasileiros - (crédito: Magali Moraes/Divulgação)
Livro traz relatos de 25 catadoras de reciclagem de diferentes estados brasileiros - (crédito: Magali Moraes/Divulgação)

Uma escrita que reúne histórias de mulheres que encontraram na reciclagem uma fonte de renda, acolhimento e pertencimento. Lançado no dia 20 de maio, no mês em que é celebrado o Dia Mundial da Reciclagem, o livro Mulheres que reciclam o futuro traz relatos de 25 catadoras de diferentes estados brasileiros. 

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No livro, a escritora Viviane Mansi traz histórias de catadoras com trajetórias marcadas por coragem, superação e trabalho coletivo em torno do cuidado com o meio ambiente e com a preservação. A produção é uma tentativa de provocar um olhar mais empático sobre essas mulheres que, muitas vezes levadas a esse trabalho por um contexto de vulnerabilidade, encontram nesses espaços uma forma de sustento, acolhimento e transformação social.

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Entre as histórias está a de Aparecida Ferreira de Maria, 41 anos, de Brasília, que foi mãe do primeiro de sete filhos aos 18 anos e encontrou na catação uma alternativa viável de renda. Hoje, ela atua na defesa da valorização dos catadores. Mulheres que reciclam o futuro pode ser baixada gratuitamente no site www.redeeducare.com.br ou adquirida em versão física.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/05/2026 17:00
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