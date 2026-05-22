Alessandra Terribili leva ao palco o olhar feminino sobre Noel Rosa

A cantora, compositora e poetisa Alessandra Terribili sobe ao palco do Clube do Choro de Brasília neste sábado (23/5), às 20h30, com um espetáculo inteiramente dedicado à obra de Noel Rosa, um dos priincipais nomes da história do samba brasileiro. O show funciona como uma prévia do EP Alessandra Terribili canta Noel Rosa, previsto para as plataformas digitais em junho.

"Noel Rosa é um dos meus compositores prediletos desde que comecei a frequentar rodas de samba. Amo o senso crítico, as pitadas de humor e de ironia presentes nesse olhar", conta Alessandra. "Mesmo que sejam sambas compostos há quase um século, é impressionante o quanto as letras são atuais".

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O repertório mistura clássicos consagrados como Conversa de Botequim, Palpite Infeliz e Com Que Roupa?, com raridades. A cantora revela ao Correio que uma das faixas gravadas no EP é praticamente inédita: foi registrada apenas nos anos 1950 e nunca mais foi revisitada. Metade das seis faixas traz sambas com eu lírico feminino, retratando mulheres determinadas, autônomas e debochadas — uma escolha proposital de Alessandra para lançar sobre a obra noelina o olhar de uma mulher do século 21.

A concepção musical do show dialoga diretamente com o espaço escolhido. "A evocação ao choro que o Clube do Choro traz no próprio nome é fundamental. A produção do Noel é praticamente toda dos anos 1930, época em que o samba ainda era muito influenciado pelo choro", explica a artista, lembrando a presença decisiva de Pixinguinha nos arranjos da era.

Os arranjos foram assinados pelo saxofonista Bruno Patrício, idealizador da Orquestra Pizindin, primeira orquestra de choro do DF, em codireção musical com o cavaquinista Pedro Vasconcellos. No violão de sete cordas, o brasiliense Fernando César, referência nacional no choro. O show conta com participação especial do cantor e compositor Pedro Cariello, figura central do samba em Brasília.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco