Celso Salim faz noite dedicada ao blues na Infinu neste sábado (25/7)

Com mais de 20 anos de estrada, Celso Salim desembarca em sua terra natal para show na Infinu Comunidade Criativa neste sábado (25/7), às 21h. O guitarrista de blues mora na Califórnia desde 2011 e retorna ao Brasil para turnê. Celso já dividiu palcos com grandes nomes como Magic Slim, Larry McCray e Jimmy Hall, além de abrir shows para B.B King, Deep Purple, John Hammond e Joe Bonamassa.

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O músico destaca que Brasília é muito especial. "Foi aqui que descobri minha paixão pela música e pela guitarra. Cresci rodeado por excelentes músicos, em uma cena muito ativa e diversa, com um público incrível. Por isso, é sempre um grande prazer voltar a tocar por aqui", conta Celso.

Atualmente, Salim está em uma fase de criatividade e alta produção. "Apesar de todas as dificuldades que nós, artistas independentes, enfrentamos, me sinto privilegiado por poder fazer o que faço e compartilhar minha música com as pessoas", afirma.

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Para ele, a cena nacional de blues se destaca. "A cena brasileira de blues tem artistas talentosíssimos, muitos deles com reconhecimento, também, fora do país. Já na música instrumental, mesmo não estando tão envolvido atualmente, acredito que o Brasil produz uma das melhores músicas instrumentais do mundo", finaliza.