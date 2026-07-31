Onda de ritmos variados à beira do lago toma conta do Na Praia

Baco Exu do Blues é uma das atrações do festival - (crédito: Bruno Cavalcanti)

A oitava semana do Na Praia Festival 2026 promete movimentar a capital de hoje até domingo, com uma mistura vibrante de rap, trap, sertanejo e piseiro. Além das atrações musicais, o público poderá curtir a estrutura completa do complexo no Setor de Clubes Sul, que oferece gastronomia, esportes e experiências imersivas inspiradas na cultura brasileira.

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O fim de semana começa em ritmo urbano, hoje, trazendo ao palco grandes nomes como Veigh, Baco Exu do Blues, WIU, Teto e Djonga. No sábado (1º/8), a energia muda para o sertanejo e o forró com a apresentação da dupla Matheus & Kauan, os sucessos de Nattan e o carisma da cantora Bia Frazzo, garantindo uma noite repleta de hits especiais e muita animação.

O encerramento no domingo fica por conta das modas românticas de Ícaro & Gilmar e do show do cantor Panda, destaque nas paradas nacionais e presente nas principais playlists do Spotify. Os ingressos para o evento, que segue com programação até 19 de setembro, já podem ser adquiridos nos canais oficiais da R2.



