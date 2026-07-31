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Música

Onda de ritmos variados à beira do lago toma conta do Na Praia

Mistura vibrante de rap, trap, sertanejo e piseiro está na programação do Na Praia neste fim de semana

Baco Exu do Blues é uma das atrações do festival - (crédito: Bruno Cavalcanti)
Baco Exu do Blues é uma das atrações do festival - (crédito: Bruno Cavalcanti)

A oitava semana do Na Praia Festival 2026 promete movimentar a capital de hoje até domingo, com uma mistura vibrante de rap, trap, sertanejo e piseiro. Além das atrações musicais, o público poderá curtir a estrutura completa do complexo no Setor de Clubes Sul, que oferece gastronomia, esportes e experiências imersivas inspiradas na cultura brasileira.

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O fim de semana começa em ritmo urbano, hoje, trazendo ao palco grandes nomes como Veigh, Baco Exu do Blues, WIU, Teto e Djonga. No sábado (1º/8), a energia muda para o sertanejo e o forró com a apresentação da dupla Matheus & Kauan, os sucessos de Nattan e o carisma da cantora Bia Frazzo, garantindo uma noite repleta de hits especiais e muita animação.

O encerramento no domingo fica por conta das modas românticas de Ícaro & Gilmar e do show do cantor Panda, destaque nas paradas nacionais e presente nas principais playlists do Spotify. Os ingressos para o evento, que segue com programação até 19 de setembro, já podem ser adquiridos nos canais oficiais da R2.

 

Saiba Mais


  • A dupla Matheus & Kauan anima o brasiliense amanhã
    A dupla Matheus & Kauan anima o brasiliense amanhã Foto: Bruno Cavalcanti
  • O forró do cantor Nattan agita o fim de semana
    O forró do cantor Nattan agita o fim de semana Foto: Bruno Cavalcanti
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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 31/07/2026 06:00
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