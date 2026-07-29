Show de Moreno Veloso e Domenico Lancellotti em Brasília é adiado

Show de Moreno Veloso e Domenico Lancellotti que seria realizado em Brasília neste sábado (1°/8) foi adiado - (crédito: Caroline Bittencourt)

O show de Moreno Veloso e Domenico Lancellotti que seria realizado em Brasília neste sábado (1°/8) foi adiado devido a questões de logística. Os artistas iriam se apresentar no Museu da República com a turnê Tranquilo. Segundo nota divulgada à imprensa, “a decisão foi tomada com o objetivo de garantir que o público possa vivenciar a experiência artística concebida pelos músicos com toda a qualidade técnica e estrutural que o projeto exige”.

Uma nova data de apresentação será divulgada assim que confirmada. Ingressos já adquiridos continuam valendo para o espetáculo futuro. Os que não quiserem aguardar a remarcação devem solicitar reembolso até a próxima quarta-feira (5/8), por meio do site Ingresso Digital.

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Após a data, passam a vigorar os prazos e políticas previamente estabelecidos pela empresa. Para solicitar o cancelamento, basta acessar o site da tiqueteria, entrar na opção ‘Meus Ingressos’ e selecionar o pedido referente ao show.

