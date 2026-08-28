Marcos Catarina celebra o legado de Vander Lee no Clube do Choro

Uma década após a morte de Vander Lee, a música do compositor mineiro continua atravessando gerações. Para marcar os 10 anos da partida do artista, o irmão, Marcos Catarina, apresenta o show Dez Anos de Estrela, hoje, às 20h30, no Clube do Choro. O show revisita canções de diferentes momentos da carreira do músico e reforça o compromisso de manter viva sua obra.

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Vander Lee morreu em agosto de 2016, aos 50 anos, deixando uma trajetória marcada por canções que unem poesia, romantismo e um olhar sensível para o cotidiano. No palco, Marcos Catarina transforma a homenagem também em uma forma de preservar a memória do irmão, com quem manteve uma relação próxima desde a infância.

“Nossa relação sempre foi uma relação de amigos, de irmãos”, conta Marcos. Dez anos mais novo que Vander Lee, ele acompanhou os primeiros trabalhos do compositor, assim como teve o irmão presente no início de sua própria trajetória artística. “Somos filhos de uma família de vários irmãos, com uma convivência bastante saudável na infância, na adolescência e na juventude. Pena que ele partiu tão novo, tinha muito para oferecer à MPB”, afirma.

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Para Marcos, levar as canções do irmão aos palcos tornou-se uma maneira de contribuir para a permanência de seu legado. Ao longo dos últimos dez anos, ele já realizou oito apresentações em Brasília dedicadas à obra de Vander Lee, sendo cinco delas no Clube do Choro. “É fundamental. Enquanto eu estiver vivo, vou seguir levando esse legado adiante. Que amo!”, diz.

O repertório do show percorre diferentes álbuns de Vander Lee e reúne algumas das composições mais conhecidas do artista. Entre elas estão Românticos, Iluminado, Onde Deus Possa Me Ouvir, Galo e Cruzeiro, Esperando Aviões e Contra o Tempo.

“O público pode esperar o melhor da obra do Vander Lee”, afirma Marcos. Para ele, a permanência dessas canções ao longo dos anos demonstra a capacidade do compositor de continuar dialogando com ouvintes de diferentes idades.

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Com voz e violões, Marcos é acompanhado por Sandro Souza, na bateria, Leandro Godoi, no baixo, e Vitor Adonai, nos teclados e sopros. O espetáculo também conta com participações especiais.

Serviço

Dez Anos de Estrela – Tributo a Vander Lee



Hoje, às 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos a partir de R$50 por meio da Bilheteria Digital

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco